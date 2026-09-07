CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027

La economía no levanta cabeza. El primer semestre la actividad cayó 0,4% y por lo mismo, las proyecciones para el año se ajustaron a la baja a un rango entre 0,5% y 1%. Esto es lo que este miércoles debería refrendar el Banco Central en la publicación del Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre.

Ese mismo panorama es el que anticipa la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quienes en su informe macroeconómico trimestral entregan su visión sobre el devenir de la economía chilena.

En su análisis, señalan que luego de un primer semestre de bajo dinamismo y un inicio de segundo semestre afectado por los temporales, las proyecciones económicas siguen mostrando señales de un punto de inflexión hacia 2027, principalmente por las mejores perspectivas para la inversión y una aceleración esperada del crecimiento.

Dado este escenario es que la CPC proyecta que la economía crecerá entre 0,6% y 0,8% en 2026, para acelerarse a 3,0%-3,3% en 2027. La inversión tendría un cambio aún más significativo: luego de crecer entre 1,6% y 1,8% este año, se expandiría entre 5,2% y 5,5% en 2027.

“El punto de partida sigue siendo una economía débil. El inicio del segundo semestre también ha sido débil y estuvo marcado por los efectos de los temporales. El Imacec de julio cayó 1,5% anual y 1,7% mensual desestacionalizado, con impactos en minería, comercio y servicios”, se resalta.

En el análisis de la CPC, para el tercer trimestre se proyecta un crecimiento de apenas 0,4%-0,5% anual, lo que supone una expansión promedio para agosto-septiembre de entre 1,0% y 1,5% anual. “Hacia el cuarto trimestre se espera un mayor dinamismo, con un crecimiento cercano a 3% anual, influido en parte por menores bases de comparación”, se puntualiza.

14 Octubre 2025 Enade 2025 Foto: Andres Perez 14 Octubre 2025 Enade 2025, en la imagen Susana Jimenez Presidenta de la CPC Foto: Andres Perez Andres Perez

Inversión

“La principal señal positiva está en la inversión. Las expectativas para los próximos años son auspiciosas y el panorama se vuelve sustancialmente favorable, tanto por mejores condiciones como por una mayor previsibilidad”, sostiene la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

En ese contexto, para el gremio del gran empresariado, la inversión aparece como uno de los elementos centrales detrás de la aceleración proyectada para 2027. La inversión estimada para el período 2026-2030 alcanza US$95.149 millones, lo que implica un aumento de 8,5% respecto de la estimación de un trimestre atrás, que ya había aumentado más de 30% respecto del catastro de fines de 2025. Se trata de un stock de tamaño medio-alto respecto de los últimos 15 años.

En este contexto, para 2027 se proyecta un crecimiento de la inversión de 5,2%-5,5%, con maquinarias y equipos aumentando cerca de 7,5% y la construcción entre 3,5% y 4,0%.

Mayor consumo 2027

Para el consumo, la CPC prevé un alza de entre 1,5% y 1,7% en 2026, exhibiendo un dinamismo menor al estimado previamente, afectado por el menor crecimiento de la economía, la mayor inflación y la débil creación de empleos. A ello se suman el impacto del alza de los combustibles sobre el ingreso disponible y los efectos de las lluvias y del comportamiento del comercio durante julio y agosto.

No obstante, hacia 2027, sostienen que “el mayor crecimiento esperado de la economía, junto con una recuperación paulatina pero acotada del mercado laboral, permitirían que el consumo exhiba un mayor dinamismo, creciendo en torno a 2,5% anual”.

En cuanto a la inflación, las perspectivas apuntan a que este año cerrará en torno a 4,0%-4,1% anual. “Durante 2027 comenzaría a desacelerarse y, desde abril, registraría valores por debajo de 3%, para volver hacia las cercanías de esa cifra durante el último trimestre”, puntualiza.

En este escenario, plantean que “es probable que el Banco Central mantenga la tasa de interés en 4,5% durante los próximos meses y podría evaluar algún recorte hacia la última reunión de 2026 o durante el primer trimestre de 2027”.

09/10/2025 - SUSANA JIMENEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Punto de inflexión?

De acuerdo a este análisis, las proyecciones de crecimiento para los próximos años dependen fuertemente de la recuperación de la inversión, particularmente en minería, energía e inmobiliario. En este proceso, sostienen que la agilización y facilitación de permisos debería ser clave.

“El riesgo sería que se produzca un avance lento en permisos, dado que las proyecciones de inversión para los próximos dos o tres años se fundamentan de manera importante en un marco más ágil que reduzca significativamente la incertidumbre y los plazos de ejecución de los proyectos”, resalta el informe.

Indican que “los principales riesgos se concentran en el escenario internacional, particularmente en el ámbito geopolítico y en la evolución del conflicto en Medio Oriente. Si bien se han registrado señales de acercamiento entre las partes, persiste un elevado grado de incertidumbre respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo. Esta situación mantiene latentes los riesgos de potenciales efectos sobre los precios de la energía, el comercio y las condiciones financieras”.

Sobre el mercado laboral, este continúa siendo uno de los principales desafíos, dice el informe. “Para 2026 se proyecta un desempleo promedio de 8,7%-9,0%. Hacia 2027, las medidas tomadas por el gobierno, los cambios introducidos por la Ley de Reconstrucción y el mayor dinamismo de la inversión ayudarían a dinamizar el mercado laboral”, subrayan en la CPC.