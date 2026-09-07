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    Romería al Cementerio General: Carabineros eleva a 50 las personas detenidas

    De acuerdo a la información policial, del total de detenidos siete son menores de edad y 12 extranjeros.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Carabineros elevó a 50 la cifra de personas detenidos durante la romería al Cementerio General realizada este domingo 6 de septiembre.

    La instancia por los 53 años desde el golpe de Estado fue convocada por organizaciones de derechos humanos, elFrente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

    Según informó Carabineros durante la noche del domingo, en total 50 personas fueron detenidas de las cuales 43 corresponden a adultos y 7 menores de edad.

    Asimismo, informaron que de los detenidos 38 son de nacionalidad chilena y 12 extranjeros.

    A través de su cuenta de X, el ministro de Seguridad, Martín Arrau abordó los hechos apuntando que “Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos”.

    “Debemos recuperar la ley, el orden y el sentido común, y llamar las cosas por su nombre: quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son “manifestantes”, son delincuentes violentos", agregó.

    Es así como apuntó que “distingamos entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”.

    Más sobre:Romería al Cementerio GeneralCarabinerosDetenidosPartido Comunista

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