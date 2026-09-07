La Asociación de Bancos y Microsoft suscriben acuerdo para combatir el cibercrimen y el fraude digital
En un contexto donde el costo del cibercrimen se ha triplicado en cinco años a nivel mundial, el gremio bancario y la gigante tecnológica firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer las capacidades de la industria financiera chilena en cuanto a detección, prevención y respuesta frente a amenazas de ciberseguridad que afectan al sector.
La escala económica del cibercrimen casi se ha triplicado en cinco años: el costo global de esta actividad criminal podría crecer desde US$8,44 billones en 2022, a US$23,84 billones en 2027, según advirtió Anne Neuberger cuando era asesora adjunta de Seguridad Nacional de EE.UU. para ciberseguridad y tecnologías emergentes.
Bajo este escenario de crecientes amenazas digitales, la semana pasada la Asociación de Bancos (Abif) y la gigante mundial Microsoft firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer las capacidades de la industria financiera chilena en temas de ciberseguridad, en cuanto a detección, prevención y respuesta frente a amenazas que afectan al sector financiero.
El presidente de la Abif, José Manuel Mena, sostiene que “la ciberseguridad, que podría haber sido una novedad hace algunos años, hoy es una realidad que va creciendo, que se va complejizando”.
Agrega que, “ante eso, las instituciones individualmente pueden hacer algo, pero no lo suficiente para poder responder a este nivel y complejidad de ataques. Por eso nos pareció muy útil tener un acuerdo con Microsoft. Es esencial para poder dar un salto y mejorar nuestras capacidades. Hoy la palabra es ’ cooperación’, para poder actuar en mejor medida frente a la ciberdelincuencia”.
Por su parte, Andrés Roepke, country manager de Microsoft en Chile, explica que “hoy los ataques no vienen desde Chile, vienen desde cualquier parte del mundo. Hay corporaciones que se dedican a aquello, son equipos de trabajo que venden información, que prestan servicios, que son contratados para realizar ciertas tareas de ataque. Se han profesionalizado: antiguamente era un hacker detrás del computador; ahora son empresas que se desarrollan específicamente para eso”.
Frente a ello, detalla, “es que, recibiendo billones y billones de información en todo el mundo, de amenazas, y falsos positivos, lo que hacemos es que utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA) podemos hacer predicciones de comportamiento de estos ataques. Es adelantarnos a lo que va a suceder, y hacer recomendaciones para que, de alguna forma, cuando suceda, estén mucho más preparados en la Abif y en la posterior recomendación que se hace a las personas”.
En concreto, el acuerdo vincula al grupo de coordinación de ciberseguridad (VTF) de la Abif con la unidad de crímenes digitales (DCU) de Microsoft, equipo especializado que trabaja a nivel global en la identificación, investigación y disrupción de redes de ciberdelincuencia, así como en la generación de inteligencia sobre amenazas digitales.
Por su parte, VTF es una instancia que creó el gremio bancario a fines de 2017 para coordinar asuntos relacionados a ciberseguridad y que se inspiró en modelos de colaboración implementados en el Reino Unido. Funciona como un espacio de coordinación sectorial que identifica ataques que se están produciendo en Chile o en el exterior, y articula a los bancos asociados para fortalecer la prevención, detección y respuesta frente a ciberamenazas.
Solo en lo que va de este año, el VTF ha analizado más de 8.500 reportes de inteligencia de amenazas, provenientes de múltiples fuentes y con foco específico en el sector financiero nacional. Además, en lo que va de 2026 ha coordinado el abordaje de 243 amenazas activas dirigidas al sector financiero, adoptando medidas para contenerlas y mitigar su impacto.
En cuanto al panorama global de amenazas, Microsoft analiza más de 100 billones de señales de seguridad por día y realiza 72 mil millones de acciones diarias de protección, monitoreando más de 1.500 grupos de amenazas en todo el mundo.
Además, con los 34 mil ingenieros de seguridad a tiempo completo que tienen empleados en todo el mundo, la empresa tecnológica multinacional realiza 4,5 millones de nuevos bloqueos de archivos de malware cada día, y efectúa 38 millones de detecciones de riesgo de identidad analizadas en un día promedio.
Riesgos y prevención
Mena señala que hay tres grandes áreas de ciberataques en la industria financiera. Uno es el que intenta que el sistema de una institución financiera caiga. Una segunda área “es cuando un sistema maligno intenta entrar por alguna pequeña fisura y es capaz de habitar dentro de ese sistema hasta que en algún momento se saca la careta y ataca”, explica.
Y el tercero, “es que algún humano dentro de alguna de nuestras instituciones, o cualquier empresa, cometa algún error. O alguien es capaz de suplantar y robar una identidad. Hay múltiples maneras”, afirma Mena. En ese sentido, indica que “estos tres mundos han ido creciendo y complejizándose, y ahí es donde Microsoft nos puede ayudar de sobremanera”.
A raíz de lo anterior, enfatiza que “cuando uno va a hacer alguna transacción financiera, por ejemplo, pagar un gasto común, o hacer alguna compra por internet, que tenga muy claro cómo está haciendo ese pago. Si lo está haciendo por una institución regulada y supervisada, o por una institución que se pone un logo y dice que es regulado, pero no es supervisado. Debería trabajarse más activamente por parte de la autoridad, dejar muy claro quiénes son los que están supervisados. La palabra supervisión es la clave, no basta estar inscrito”.
Según un reciente estudio de Experian, siete de cada diez chilenos han recibido al menos un intento de fraude durante el último año, mientras que el 96% considera que los fraudes ocurren con frecuencia en el país.
Es más, entre quienes estuvieron expuestos a intentos de fraude, cuatro de cada diez personas terminaron convirtiéndose en víctimas. Además, el 82% considera que estos intentos son hoy más frecuentes que hace un año. En tanto, el 86% de los chilenos está preocupado por la posibilidad de que la IA facilite fraudes o engaños digitales.
Roepke cree que “hay un tema superimportante que es preguntarse siempre: ¿Por qué me están llamando? ¿Por qué estoy escribiendo mi clave? ¿La página es segura, o no lo es? Al igual que el doble factor de autentificación cuando uno digita una clave y después le llega un mensaje de texto, hoy para todas las transacciones, toda la interacción que uno haga en internet o en plataformas donde haya datos, siempre es relevante volver a preguntarse algo. Creo que la doble pregunta es una forma muy simple de evitar en gran parte los fraudes".
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