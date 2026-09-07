De ser figura en Brasil a vivir en la calle: la dramática historia de Régis Pitbull que conmueve al fútbol

El fútbol brasileño se conmueve con una historia dolorosa, la de Régis Pitbull, un exdelantero de 49 años que hoy vive en situación de calle, producto de una serie de adicciones, y cuyas imágenes deambulando en un pésimo estado entristecen a los fanáticos.

El otrora delantero vistió las camisetas de gigantes como Corinthians y Vasco da Gama, donde gozó de fama y dinero. Sin embargo, hoy se encuentra durmiendo en una plaza del barrio de Pirituba, en la zona norte de São Paulo, el mismo lugar donde nació y dio sus primeros pasos en este deporte.

Su ocaso ha estado influido por las adicciones, principalmente al crack, lo que además ha ido impactando directamente en su situación económica, al punto de haberlo perdido todo.

Además, se ha visto involucrado en complejas situaciones. Hace un tiempo fue arrestado por agredir al conserje del edificio donde vivía. Además, su departamento está en riesgo de remate por el no pago de los dividendos, por lo que hoy solo subsiste gracias a la solidaridad de sus vecinos y de los comerciantes locales y gastronómicos de la zona, quienes le facilitan comida, abrigo y el uso de instalaciones básicas.

A pesar de la mala situación originada por sus adicciones, Régis se opone a la opción de un tratamiento y de una internación para rehabilitarse. Según, Globo Esporte, plantea que le basta conseguir un empleo formal para reorganizarse y salir del flagelo.

Régis Pitbull durante sus tiempos de gloria en Corinthians.

En ese sentido, sus problemas de adicción se remontan a su etapa como jugador, pues había sufrido dos sanciones por arrojar positivo en controles antidopaje. En ambas ocasiones, la sustancia detectada fue marihuana, en una época donde era común verlo conduciendo autos de lujo.

Dilatada trayectoria

Se inició en el club Comercial, para luego consolidarse en la Serie A brasileña, defendiendo los colores de Ponte Preta, Coritiba, Ceará, Bahia, Portuguesa, Vasco da Gama y Corinthians. También jugó en el extranjero en las ligas de Portugal, Japón, Turquía, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos.

En los 170 partidos que jugó, Régis Pitbull anotó 49 goles y destacó por su potencia física, a pesar de medir 1,75 metros, y por su efectividad en el área, condiciones que lo llevaron a recorrer el mundo y firmar contratos millonarios. Sin embargo, ese pasado contrasta severamente con el triste presente que hoy lo tiene durmiendo en la calle en busca de que un milagro cambie su vida.