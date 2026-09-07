Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: Línea 4 vuelve a estar disponible en su totalidad

Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Metro informa que L4 está disponible

Tras más de una hora, la Línea 4 de Metro vuelve a estar disponible en su totalidad.

13:11 hrs. ✅️ El servicio en #L4 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas.



Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. https://t.co/Wxv3Eb4rfO — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 7, 2026

Metro reporta servicio parcial en Línea 4: hay tres estaciones cerradas

A través de sus redes, Metro de Santiago indicó que el servicio de Línea 4 está funcionando desde Tobalaba a Quilín, y de Vicente Valdés a Plaza de Puente Alto. Es decir, están sin servicio disponible las estaciones Las Torres, Macul y Vicuña Mackenna.

12:20 hrs. Estaciones cerradas #L4:



❌️ Las Torres

❌️ Macul

❌️ Vicuña Mackenna (combinación suspendida) https://t.co/Wxv3Eb4rfO — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 7, 2026

11:59 hrs. 🔴 debido emergencia médica, servicio de #L4 solo se encuentra disponible desde Tobalaba a Quilín y de Vicente Valdés a Plaza de Puente Alto. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 7, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.