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    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: Línea 4 vuelve a estar disponible en su totalidad

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    Metro informa que L4 está disponible

    Tras más de una hora, la Línea 4 de Metro vuelve a estar disponible en su totalidad.

    Metro reporta servicio parcial en Línea 4: hay tres estaciones cerradas

    A través de sus redes, Metro de Santiago indicó que el servicio de Línea 4 está funcionando desde Tobalaba a Quilín, y de Vicente Valdés a Plaza de Puente Alto. Es decir, están sin servicio disponible las estaciones Las Torres, Macul y Vicuña Mackenna.

    La red comienza sus operaciones sin novedades

    Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.

    Lee también:

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