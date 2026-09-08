Especialistas de Bomberos y Carabineros investigan las causas del incendio que destruyó Hotel Alto Nevados de Chillán

Este domingo Nevados de Chillán, el resort de montaña ubicado en la cordillera de los Andes en la región del Ñuble, anunciaba que a partir del lunes 7 de septiembre tendrían nuevo horario de apertura y de cierre.

Pero este entusiasmo duró poco, ya que durante el transcurso de la jornada el Hotel Alto Nevados, ubicado dentro del complejo, sufrió un voraz incendio.

Según reveló el Cuerpo de Bomberos de Chillán, el fuego comenzó en la parte alta del recinto, teniendo que evacuar de inmediato a más de 150 personas, sin dejar lesionados.

Comienzo del siniestro.

Debido al carácter del siniestro, también se sumaron a las labores las respectivas compañías de Pinto, Coihueco, San Ignacio, San Carlos y El Carmen.

En un comienzo se estimaba que el 60% del hotel había sido dañado, sin embargo, durante el transcurso de las horas el incendio terminó con el hotel con pérdida total.

El gobernador regional (s) de Ñuble, Alejandro Aguilera, llegó al lugar de los hechos, argumentando que el fuerte viento puelche que afecta a la zona dificultó de sobremanera la labor de bomberos al momento de apagar las llamas, añadiendo que el siniestro comenzó en el quinto piso del recinto, propagándose después a toda la estructura.

Imagen del incendio. Crédito: Municipalidad de Pinto

Por su parte, el capitán de Carabineros Jaime Urra reveló que el primer llamado de alerta fue recibido a las 17.00 horas, recalcando que no hubo personas lesionadas, aunque sí graves daños materiales.

Con respecto al proceso de investigación de lo sucedido, debido a que el siniestro fue hace 24 horas, aún no existe certeza de su causa; los motivos del incendio se encuentran en estudio por parte del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos y personal especializado. También está involucrado un equipo especializado de Labocar de Ñuble, que ya se encuentra realizando las diligencias en el sector, a cargo del prefecto de Ñuble, José Luis Villegas.

Considerando lo acontecido, las autoridades debieron interrumpir y regular el tránsito en la Ruta N-55 para despejar el acceso a los carros bomba.

Desarrollo del incendio.

“Desde el día de ayer nos encontramos realizando un trabajo interagencial, con aquellas unidades de reacción rápida para enfrentar el siniestro como Labocar y OS9 de Carabineros“, señala Villegas desde el siniestrado hotel.

Lo anterior, añade, “con el objetivo de realizar la investigación, considerando que son más de 4 mil metros los que se vieron afectados. Hoy también estamos apoyando a las personas que están dejando constancia para efectos de los seguros”.

El siniestrado recinto. Crédito: Carabineros

A pesar de esto, no pocos usuarios en redes sociales reaccionaron a un video del recinto, donde el día anterior se ve a decenas de esquiadores haciendo maniobras con antorchas, acusando irónicamente que éste habría sido el motivo.

Desde Nevados de Chillán entregaron más detalles a pocos minutos de lo ocurrido. “Durante la tarde del domingo se ha registrado un incendio en el Hotel Alto Nevados (...) Ante esta situación, nuestra prioridad absoluta ha sido, desde el primer momento, resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes, colaboradores y de todas las personas presentes en el lugar”.

Esa información fue actualizada este lunes desde el recinto turístico, desde donde explicaron que se encuentran trabajando para poder habilitar el resto de sus instalaciones (el hotel siniestrado era solo una parte), y así poder seguir funcionando, en paralelo a las diligencias anteriormente señaladas. También están en conversación con las aseguradoras, por lo que están reuniendo los antecedentes pertinentes.

Carabineros realizando diligencias. Crédito: Carabineros

Un turista de nombre Andrew Cohodes, proveniente de Ohio, Estados Unidos, fue una de las 150 personas evacuadas. Desde las afueras del hotel señaló que logró encontrar su auto en buen estado, aunque a muchas personas se les quemaron. “También logré rescatar mi billetera y pasaporte”.

Tras darse a conocer lo sucedido, a muchos se les vino a la memoria un incendio de similares características ocurrido en el mismo lugar en 1991, hace 35 años.

Concretamente, el 27 de marzo de ese año, un siniestro destruyó por completo el viejo Hotel Termas de Chillán, construcción que era de madera. En esa oportunidad nunca se aclaró por completo el motivo del incendio. El hotel fue reemplazado posteriormente por uno provisorio, y luego por el actual.

Pese a que la investigación recién comienza, Andrea Cisternas, directora de la carrera Prevención de Riesgo Universidad de Las Américas, se aventura con las posibles causas del fuego.

Carabineros en terreno. Crédito: Carabineros

Cisternas señala que considerando la dinámica del siniestro y la tipología arquitectónica en recintos cordilleranos, las posibles causas bajo evaluación preliminar incluyen desde una falla en el sistema de calefacción central o ductos de ventilación.

“Toda vez que los primeros reportes visuales indicaron que el fuego comenzó o se propagó rápidamente a través de la zona del techado y mansarda, un área crítica vinculada a ductos de extracción, chimeneas o calefacción centralizada; a alguna falla eléctrica, con instalaciones de alta exigencia térmica y operativa en zonas de montaña, donde un cortocircuito en los entretechos o en tableros de distribución suele ser una hipótesis recurrente en este tipo de siniestros”, indica Cisternas.

Pese a lo anterior, Cisternas destaca la actuación del personal del recinto, “que tras detectarse la presencia de fuego, aplicó los protocolos de seguridad e inició la evacuación preventiva de huéspedes y trabajadores. Se logró poner a resguardo de manera rápida y ordenada a todas las personas, las cuales fueron reubicadas en otros establecimientos del complejo”.

La académica de la UDLA también resalta que la evacuación total culminó de manera exitosa, “y que la administración del complejo comunicó el cierre temporal del Centro de Ski y del Parque de Agua Termal para concentrar las labores de seguridad y remoción de escombros. Por su parte, el sector de Valle Hermoso continuó operando de manera habitual”.