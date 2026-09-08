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    Culto

    El clásico imperdible “Chicago: el musical” regresa al Teatro Municipal de Las Condes

    Con un destacado elenco y bajo la producción de IG&A Inda Goycoolea & Asociados, el musical vuelve tras su exitoso paso por la misma sala el 2013.

    Por 
    Equipo de Culto

    A partir del 30 de septiembre, los fanáticos de los musicales podrán disfrutar de una nueva versión del clásico de Broadway, “Chicago: el musical”, que llega una vez más al Teatro Municipal de Las Condes con un renovado elenco integrado por los destacados actores nacionales Constanza Mackenna, Antonia Bosman, Eyal Meyer, Emma Pinto, Miguel Suazo y Enzo Ferrada.

    Bajo la dirección de Eduardo Yedro, responsable de otras exitosas producciones como “Cats”, “Annie”, “La novicia rebelde”, “Mamma Mía” y “Billy Elliot”, este montaje cuenta además con una orquesta de 14 músicos, tal como se presenta en el Ambassador Theatre de Nueva York, sumando 34 personas en escena.

    Luego de casi 70 años desde su estreno, el 3 de junio de 1957, en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York, “Chicago: el musical” es considerada actualmente la segunda obra de teatro musical con mayor permanencia en la historia de Broadway, siendo superada solo por “El fantasma de la Ópera”.

    Al año siguiente, obtuvo seis premios Tony: mejor actriz principal, mejor actor principal, mejor director, mejor coreografía (del destacado bailarín y coreógrafo Bob Fosse), mejor revival, y mejor diseño de iluminación.

    En 2002 llegó además la película, dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere, que obtuvo seis premios Oscar.

    Esta vez, “Chicago: el musical” promete emocionar y conquistar al público con la fuerza de uno de los grandes clásicos del teatro musical, con una puesta en escena de primer nivel que desplegará toda la intensidad, sensualidad y energía de esta historia sobre el escenario.

    Fechas: Del 30 de septiembre al 18 de octubre.

    Horarios: Jueves, viernes y sábado a las 19:30 horas; domingo a las 18:30 horas.

    Duración: 120 minutos con un intermedio de 15 minutos.

    Calificación: Recomendada para mayores de 14 años.

    Entradas ya a la venta en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300 y en el sitio web www.tmlascondes.cl. Descuentos disponibles con Tarjeta Vecino Las Condes (stock limitado).

    Más sobre:MagazineChicago: el musicalTeatro Municipal de Las CondesMagazine Culto

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