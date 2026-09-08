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    Política

    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    El excanciller descartó que esto sea un conflicto que pueda avanzar, señalando que "la soberanía chilena del Estrecho nunca ha estado en cuestión”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    José Antonio Viera-Gallo, exembajador, exministro y exsenador PS Foto Pablo Vásquez R | Desde la redacción Pablo Vásquez R.

    El exembajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, se refirió esta jornada en Radio Duna sobre la situación con el país vecino, luego de que crecieran las tensiones por los dichos de un general de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Valverde, quien cuestionó la soberanía del Estrecho de Magallanes.

    Consultado al respecto, Viera-Gallo descartó en primera instancia que esto sea un tema que pueda avanzar a algo serio.

    “No creo de que este sea un tema relevante para la Argentina, especialmente me refiero al porteño, evidentemente que en Ushuaia puede haber una situación distinta porque hay una cierta rivalidad con Punta Arenas, pero de la política exterior argentina esto no es un tema”, sostuvo.

    En esta línea, el excanciller cuestionó que se le de tanta importancia a un tema ya zanjado.

    No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, dicha al pasar en un chat, que después le quitaron el piso, y en todos los tonos se ha dicho lo que Chile quiere escuchar”, apuntó. “La soberanía chilena del Estrecho nunca ha estado en cuestión”.

    En los hechos, reiteró, “nosotros ejercemos la soberanía”.

    “Si fuéramos mañana a una disputa en un tribunal, cosa que no va a ocurrir, el juicio está ganado desde ya, con todas las declaraciones oficiales que han hecho los argentinos. Y obviamente yo excluyo que vaya a haber algún conflicto bélico, entonces, es una discusión como de barra brava, palabras, pero no veo mucha sustancia”, sentenció.

    Por otra parte, Viera-Gallo señaló que el foco debiese estar ahora al contenido de la nueva estrategia que está elaborando Argentina.

    Yo llamaría más bien en Chile a poner atención a cuál va a ser el contenido de esa nueva estrategia. No tanto de lo que ya está (en el decreto), que eso ya quedó atrás en la práctica, sino que Ámbito Financiero, el periódico argentino, adelantó algunos capítulos de la nueva estrategia que se da en el marco de un cambio geopolítico en el mundo y en el continente muy profundo”, señaló.

    Y ahí, “hay muchos temas”.

    “Algunos pueden tener alguna relación con Chile, pero claro, el foco principal está en cómo el actual gobierno argentino se alinea con el gobierno de Trump en el nuevo juego geopolítico internacional y con el tema que tienen principal, que es Malvinas”, apuntó.

    Sobre este tema, el excanciller ya había profundizado en el programa de streaming Desde La Redacción, en donde señaló que ”el problema de Argentina no es Chile, son Las Malvinas”.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio Viera-GalloArgentinaEstrecho de Magallanes

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