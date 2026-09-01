Exembajador José Antonio Viera-Gallo: “El problema de Argentina no es Chile, son Las Malvinas”

La tensión entre Chile y Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes ha marcado el debate diplomático de las últimas semanas. No obstante, para el exembajador del nuestro país en la nación trasandina, José Antonio Viera-Gallo (PS), esta pugna no se debe seguir alimentando.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el exministro sostuvo que es un error seguir escalando la situación y que las autoridades argentinas ya han dado muchas señales de que el territorio en disputa es chileno.

“ No debemos seguir alimentando todo esto, porque la agenda entre los dos países es muy grande. O sea, pensemos en la interconexión energética, cinco gaseoductos que nos dan gas, 40% del gas de Santiago que uno abre cuando uno prende la cocina acá viene de Vaca Muerta. O sea, ni Argentina ni Chile pueden escalar este conflicto. Sería un pésimo error” , sostuvo.

Asimismo, Viera-Gallo dijo lamentar que se insista tanto en que el Presidente José Antonio Kast converse este tema -la demora del gobierno transandino por derogar un decreto, dictado en 2021, que habla del “control conjunto” del Estrecho de Magallanes- con su par argentino Javier Milei en su encuentro bilateral de las próximas horas.

“Será un minuto. Porque (Kast) le dirá: ‘mira, resuelve esto’. Y el otro le dirá: ‘lo voy a resolver porque estamos en proceso. Será muy pronto’. ¿Y qué más va a decir?“, sostuvo el socialista.

Según Viera-Gallo, el cambio en el decreto ya se pidió durante el gobierno de Gabriel Boric y que no se ha modificado por una cuestión de tiempo.

“Cuando hemos tenido ahora una declaración de la Cancillería Argentina reconociendo los tratados, que el presidente Millei retuiteó; una declaración del ministro de Defensa, y del comandante en Jefe de la Armada Argentina, reconociendo que el Estrecho es chileno; no sé. Ya, está bien ese decreto, pero tiene un valor muy relativo cuando ha sido desautorizado por las autoridades argentinas. Entonces, si tuviéramos mañana un conflicto limítrofe ante un tribunal, bueno, la tesis chilena ganaría”.

Así, según el exembajador el problema del gobierno argentino no es nuestro problema sino que su objetivo de recuperar Las Malvinas.

“¿Cuál es el problema del gobierno argentino? Hay que entenderlo. El problema no es Chile, son las Malvinas. O sea, el problema de ellos es el Atlántico Sur, la relación con el Reino Unido y la relación con (Donald) Trump. Entonces, toda la estrategia de Millei es acercarse mucho a Trump, a ver si Trump le resta apoyo a Inglaterra respecto a Las Malvinas", expuso.

Todo esto en medio de los dichos del de Trump, sobre “revisar” la posición de neutralidad de su país sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Opciones de Bachelet

Viera-Gallo también fue consultado por las opciones de la expresidenta Michelle Bachelet, en su carrera para quedarse con la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras los malos resultados en las últimas dos votaciones informales.

“Bueno, yo creo que es evidente” que está cuesta arriba la candidatura, sostuvo el diplomático, “si ella sacó dos votos a favor, y son cinco los que tienen derecho a veto”, añadió.

Añadió que: “Cuando eligieron a (Javier) Pérez de Cuellar, el único secretario general latinoamericano, el peruano, hubo 16 votaciones con vetos cruzados. O sea, estamos en lo preliminar, pero yo tiendo a pensar que el mundo no vive en un momento de gran impulso idealista”.

Sobre si seguir adelante con la candidatura, señaló que: “Yo estoy porque las banderas que ella ha levantado sigan con fuerza en el mundo. Yo creo que ella representa una voz importante que es también la voz de muchas organizaciones de la sociedad civil”, pero que la decisión final está en manos de ella y de los países que han levantado su candidatura, Brasil y México.

Asimismo, sostuvo que fue un gran error de Kast no haber apoyado la candidatura de la expresidenta, rompiendo una tradución y porque será apuntado como el responsable en la confrontación política interna.

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