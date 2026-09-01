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    Ganancias de ILC suben 45% a $165 mil millones en el primer semestre gracias a un mejor resultado en todas sus empresas

    “Estamos frente a resultados históricos para ILC y nuestro desafío hoy es mantenerlos”, comentó el gerente general del brazo de inversiones de la CChC, Pablo González.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Ganancias de ILC suben 45% a $165 mil millones en el primer semestre gracias a un mejor resultado en todas sus empresas

    Un resultado que la compañía calificó como “histórico” logró en el primer semestre el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

    Es que Inversiones La Construcción (ILC) obtuvo ganancias por $165 mil millones a junio, lo que implicó un incremento de 45% en comparación con igual periodo del año anterior, gracias a que todas sus empresas registraron un mejor desempeño. Así, se convierte en el mejor resultado que ha obtenido ILC en un primer semestre.

    ILC está presente en los sectores de pensiones, salud, rentas vitalicias y banca; dado que es propietaria de RedSalud, isapre Consalud, Vida Cámara, AFP Habitat, Confuturo y Banco Internacional.

    “Estamos frente a resultados históricos para ILC y nuestro desafío hoy es mantenerlos. El nivel de resultados está explicado por el mejor desempeño transversal de nuestras empresas: un alto dinamismo del mercado de rentas vitalicias en Confuturo, mayor actividad en RedSalud, Banco Internacional que prácticamente duplicó su utilidad y el buen desempeño de AFP Habitat, AAISA y un escenario más estable en Consalud”, señaló Pablo González, gerente general de ILC.

    Agregó que “ese crecimiento transversal nos respalda para seguir invirtiendo en proyectos que generan valor social y económico de largo plazo para nuestros beneficiarios, clientes y accionistas”.

    Las filiales

    En su análisis razonado, ILC detalló que las utilidades del primer semestre estuvieron principalmente explicadas “por el resultado obtenido de sus subsidiarias pertenecientes al sector financiero en donde, Pensiones, a través de Inversiones Previsionales Dos, obtuvo un resultado de $58.835 millones”; mientras que en Banco Internacional fue de $44.8621 millones, un alza del 99%; Confuturo logró un resultado de $39.410 millones, un 2,5% superior; y Vivir Seguros obtuvo $25.403 millones, el doble que en igual periodo de 2025.

    “Por su parte, las subsidiarias del sector salud obtuvieron una utilidad de $36.783 millones”, puntualizó la compañía.

    En ese sentido, el resultado adicional de $51 mil millones que consiguió ILC en el primer semestre versus igual periodo de 2025, “es consecuencia de un mejor desempeño de Banco Internacional por $22.334 millones, explicado por un mayor volumen de colocaciones y gestión de Tesorería, menor gasto en riesgo y un aumento en el resultado de su filial Autofin”.

    Pero también ”en Inversiones Previsionales Dos, se observa un mejor resultado por $18.056 millones asociado al mejor desempeño de Habitat Chile y en AAISA por el mejor resultado de sus filiales Habitat Perú, Andina Vida y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. Adicionalmente, Vivir Seguros registra un resultado superior por $12.713 millones respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo del año anterior, por mayor resultado proveniente del SISCO y mejor desempeño de inversiones”.

    Asimismo, la firma detalló en su análisis razonado que “el mayor resultado de las subsidiarias del sector salud por $8.664 millones, fue impulsado por el mejor desempeño de RedSalud, que registra una utilidad superior a la obtenida durante el primer semestre de 2025 por $4.380 millones, explicada por una mayor complejidad de sus prestaciones, sumado a la incorporación del Sanatorio Alemán, que en el semestre contribuyó con una utilidad de $1.412 millones”.

    Por su parte, Consalud “registró un mayor resultado por $2.506 millones producto de un menor costo de licencias médicas, efecto inflación sobre contratos pactados en UF, y ajustes de tarifa GES y precio base, parcialmente compensado por una disminución de 3,6% de sus afiliados suscritos, un aumento en costo de remuneraciones y en gastos de ventas, y la amortización del pasivo por Tabla Única de Factores. Vida Cámara, por su parte, presenta una mayor utilidad por $1.778 millones, asociada a un mejor desempeño del segmento colectivo.

    Más sobre:EmpresasResultados de empresasILC

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