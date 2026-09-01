SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La derecha francesa homenajea al “estadista” Edouard Balladur, fallecido a los 97 años

    El dirigente conservador Edouard Balladur, último primer ministro de François Mitterrand, falleció el lunes a la edad de 97 años. Su familia política destaca una vida dedicada al Estado y a su personalidad de “hombre honrado”.

    Por 
    RFI
    Edouard Balladur fue el último primer ministro de François Mitterrand, desde marzo de 1993 hasta mayo de 1995.

    “Un servidor exigente” para Francia, “un gran hombre de Estado”, “un referente”: el exprimer ministro francés Edouard Balladur falleció el lunes a los 97 años, según anunció su familia.

    Edouard Balladur fue el último primer ministro de François Mitterrand, desde marzo de 1993 hasta mayo de 1995. Pasará a la historia política como “el amigo de treinta años” de Jacques Chirac, quien se convirtió en su rival durante la encarnizada campaña presidencial de 1995 que puso fin a sus ambiciones.

    “Llevaba a Francia en el corazón. Fue un servidor exigente, mesurado y dedicado”, comentó en X el presidente francés Emmanuel Macron.

    “Era un hombre de Estado, con espíritu reformista, y seguirá siendo un referente para muchos hombres y mujeres de su familia política”, señaló el primer ministro Sébastien Lecornu.

    “Pierdo a un hombre que fue para mí un ejemplo, un mentor y un amigo”, lamentó el expresidente Nicolas Sarkozy, quien fue su joven ministro de Presupuesto. “No habría tenido la carrera política que tuve sin su confianza”.

    “Buscando convencer y nunca seducir, era uno de esos políticos que tienen una alta opinión de los electores porque tienen una idea noble de Francia”, elogió el líder del partido Los Republicanos (LR, derecha), Bruno Retailleau.

    En el gabinete de Pompidou

    Por su parte, el presidente (LR) del Senado, Gérard Larcher, rindió homenaje a “un gran hombre de Estado” que “encarnó una determinada idea de la autoridad del Estado, del rigor presupuestario y de la responsabilidad política”.

    Edouard Balladur, que se incorporó a los 35 años al gabinete de Georges Pompidou —entonces primer ministro de Charles de Gaulle—, participó en los acontecimientos de mayo de 1968 —una revuelta estudiantil seguida de una huelga general masiva— junto a Jacques Chirac en los acuerdos de Grenelle, firmados entre los sindicatos y el Gobierno.

    Siguió a su mentor, que se había convertido en presidente de la República, al Elíseo como secretario general adjunto y, posteriormente, como secretario general de la presidencia. Más tarde, Jacques Chirac, ya presidente del partido de derecha RPR, lo buscó para traerlo de vuelta a la política en la década de 1980 y lo nombró su influyente ministro de Economía.

    En 1988, François Mitterrand fue reelegido para su segundo mandato como presidente de la República y la derecha perdió las elecciones legislativas.

    Se tomó la revancha cinco años más tarde, en las elecciones legislativas de 1993, lo que obligó al presidente socialista a una nueva cohabitación.

    El líder de la derecha, Jacques Chirac, no tiene ningún deseo de volver a ser primer ministro y cede entonces el cargo a Edouard Balladur.

    A Balladur se le suele describir como un gran burgués lleno de altivez o como un “hombre honrado” de estilo un tanto anticuado. No obstante, sigue siendo un primer ministro popular.

    Con el respaldo de la mayoría de la opinión pública y de una parte de la derecha francesa (entre ellos Nicolas Sarkozy, por entonces joven ministro de Presupuesto y futuro presidente), se presentó como candidato a las elecciones presidenciales en enero de 1995.

    Aunque durante mucho tiempo se le consideraba claro favorito en la primera vuelta, vio cómo su ventaja se iba reduciendo con el paso de las semanas y, finalmente, Jacques Chirac pasó a la segunda vuelta, donde resultó elegido frente al socialista Lionel Jospin.

    Este fracaso supuso el fin de sus ambiciones nacionales y esta batalla fratricida entre los dos amigos “desde hace treinta años” —la expresión es de Chirac— dividiría de forma duradera a la derecha francesa.

    Retirado de la vida política, Edouard Balladur fue posteriormente imputado por sospechas de financiación oculta de su campaña presidencial, mediante comisiones ilegales sobre contratos de armamento con Pakistán. Es absuelto por el Tribunal de Justicia de la República en 2021, pero no así su exministro de Defensa, François Léotard —ya fallecido—, que es condenado a dos años de prisión con suspensión de la pena.

    Más sobre:FranciaBalladurMitterrandChiracMacronderechaSarkozyJospinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    Comisión de Seguridad del Senado sesionará en San Bernardo como gesto al alcalde Christopher White

    Funcionarios del Ejército formalizados en causa vinculada a investigación por muerte de Franco Vargas quedan con arraigo

    Canciller Pérez Mackenna por derogación de decreto argentino sobre Magallanes: “Queremos que nos cumplan lo antes posible”

    Donald Trump sugiere cambiar el nombre al estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump”

    Jara responde a alusión de Kast: “Deje de descartarse conmigo y haga su pega”

    Lo más leído

    1.
    Uniforme escolar: en Francia, el discreto fin de un experimento que no convenció

    Uniforme escolar: en Francia, el discreto fin de un experimento que no convenció

    2.
    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    3.
    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    4.
    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    5.
    Netanyahu asegura desde Gaza que Israel no se retirará: “Queda trabajo por hacer y lo culminaremos”

    Netanyahu asegura desde Gaza que Israel no se retirará: “Queda trabajo por hacer y lo culminaremos”

    6.
    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas

    Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina
    Chile

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Comisión de Seguridad del Senado sesionará en San Bernardo como gesto al alcalde Christopher White

    Funcionarios del Ejército formalizados en causa vinculada a investigación por muerte de Franco Vargas quedan con arraigo

    Alejandro Micco apunta al alza de los combustibles como causa de la caída de las expectativas económicas
    Negocios

    Alejandro Micco apunta al alza de los combustibles como causa de la caída de las expectativas económicas

    Eduardo Ebensperger, del Banco de Chile: “El mundo empresarial está con disposición a invertir, está con optimismo”

    $21 millones brutos para la presidencia: remuneraciones del consejo del BC registran su mayor reajuste en 10 años

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal
    Tendencias

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    El llanto desconsolado del canterano símbolo del Betis tras ser desechado por Manuel Pellegrini
    El Deportivo

    El llanto desconsolado del canterano símbolo del Betis tras ser desechado por Manuel Pellegrini

    Aníbal Mosa carga contra la U tras nueva sanción a Javier Correa: “Lo vimos en 2024; estamos entre los sapos y un rey feudal”

    “El próximo Alexis Sánchez”: la reacción en Inglaterra a Darío Osorio tras su llegada al Crystal Palace de la Premier League

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales
    Cultura y entretención

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    Clásicos de la balada de los 90: Ariztía fija show de grandes éxitos en el Teatro Oriente

    Los músicos electrónicos Dandy Jack y Paula Schopf encabezan experiencia inmersiva en el CEP

    Donald Trump sugiere cambiar el nombre al estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump”
    Mundo

    Donald Trump sugiere cambiar el nombre al estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump”

    Netanyahu asegura desde Gaza que Israel no se retirará: “Queda trabajo por hacer y lo culminaremos”

    Uniforme escolar: en Francia, el discreto fin de un experimento que no convenció

    Hablemos de amor: amar lejos de casa
    Paula

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe