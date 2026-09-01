Marcelo Díaz como ejemplo, la excusa de Arturo Vidal y el acusado en duda: cómo Colo Colo defenderá a Javier Correa

Javier Correa es la principal arma ofensiva de Colo Colo. Sin ir más lejos, viene de anotarle un doblete a Audax Italiano, en la victoria por 5-1 de los albos sobre los floridanos y lleva 12 goles en la actual Liga de Primera. La semana anterior, le había dado el triunfo a Colo Colo en el Superclásico ante la U, aunque su participación en el duelo más importante del fútbol chileno quedó marcada por otra situación: el grosero gesto que realizó en plena celebración del triunfo del Cacique en Ñuñoa.

El goleador albo fue citado a la sesión de este martes por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, aunque no estará claro si asistirá. Tiene la prerrogativa de no presentarse y ser representado por un abogado, aunque lo aconsejable es que se presente y que, cuando menos, entregue sus razones.

Universidad de Chile interpuso una denuncia en su contra. Cuando ni siquiera habían pasado los efectos del partido en el Estadio Nacional, los estudiantiles ingresaron el documento. En tres carillas exigen el máximo castigo que se contempla para la falta: tres fechas de suspensión. “En el marco de dicho encuentro, el jugador Javier Correa, una vez finalizado el encuentro, se dirigió deliberadamente hacia el sector de galería norte del recinto —ocupado en su integridad por hinchas de Universidad de Chile— y ejecutó, de cara a dicho público, un movimiento pélvico reiterado de inequívoca connotación sexual, acompañado de gesticulación provocativa”, detallan la entidad que preside Cecilia Pérez.

El escrito habla de un gesto meditado de Correa. “Carácter deliberado y dirigido de la acción. No se trató de un desahogo espontáneo ni de un gesto ambiguo susceptible de interpretación alguna. El jugador se dispuso hacia el sector de la hinchada rival, orientó su cuerpo hacia ella y sostuvo el gesto el tiempo suficiente para asegurar su percepción por parte del público, lo que revela un ánimo directo de provocación y escarnio”, establece.

La defensa alba

En Macul alistan su defensa, asumiendo que el escenario es particularmente complejo. El ariete había reaparecido una semana antes de la victoria sobre los laicos. Le marcó a O’Higgins, después de las tres fechas a las que se redujo en la Segunda Sala la sanción que le aplicó la Primera, la misma que deberá juzgarlo nuevamente. Esa vez, fue por sus ácidas críticas al juez Nicolás Gamboa, en el marco del partido ante Huachipato por la Copa de la Liga.

En su escrito, la U refuerza el carácter de reincidente de Correa para exigir el máximo castigo posible. Pide tres fechas de sanción.

Correa insultó a Zaldivia en el Superclásico. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Esa interpretación fulminaría la aspiración alba de que Correa reciba el mínimo del rango. Es decir, un partido de suspensión. Por la diatriba en contra del cometido de Gamboa, el rango de sanción fluctuaba entre los dos y los 10 encuentros. Es decir, el máximo para ese castigo supera el que implica su última falta. Ahí radica la explicación para que Correa se exponga, cuando menos, a una ausencia en dos de los próximos encuentros de la ilusionante recta final de los albos.

Control de daños

Naturalmente, los albos buscarán minimizar lo más posible los daños. Correa y sus compañeros fueron especialmente cuidadosos el último fin de semana, para evitar referirse a la comparecencia. Requerido por la transmisión del encuentro, el exdelantero de Estudiantes de La Plata realizó un particular resumen. “Fuimos inteligentes y ganamos. Chao”, sentenció. En la zona mixta, Joaquín Sosa evitó referirse a la diligencia que deberá realizar el ariete.

Eso sí, antes, Arturo Vidal se erigió como el estandarte de la defensa del transandino. El Rey esgrimió una singular teoría. “Los chunchos no saben qué más andar sapeando. Yo les voy a contar algo, cabros: no tiene ni un brillo lo que se habla de Correa, porque Correa nunca se lo hizo a los hinchas de la U. Porque si se lo hubiese hecho a los hinchas de la U, hasta ellos mismos le hubiesen alegado que eso no se hace”, expresó en su streaming.

“Nosotros teníamos ahí un camarógrafo, además de otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos, para sacar y subir. Él se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, buena onda… pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan”, justificó.

Ortiz, en tanto, resaltó las cualidades humanas del delantero. “A Javi yo lo dejé tranquilo, sé la clase de persona que es. Ni hablé del tema, lo dejé entrenar tranquilo y le di el respaldo en el campo de juego. Al resto no le doy tanta importancia, porque él es consciente, sabe lo que hizo”, dijo el DT.

Marcelo Díaz como ejemplo

En Macul molestó profundamente la actitud de Azul Azul. Especialmente, porque pudieron tomar el mismo camino ante un exceso igual de cuestionable: el que cometió Marcelo Díaz, quien posó con un lienzo que lucía la imagen de un golpe suyo a Esteban Pavez.

“Las cosas que ocurren, este tipo de celebraciones, deberían quedar en la cancha”, dijo Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, tras la victoria del Cacique sobre Unión Española en Copa Chile, duelo en que se produjo el esperado debut de Vozinha. “Para nosotros fue una sorpresa que se llevara fuera de la cancha esta discusión. (Estoy) Decepcionado, porque una institución como la Universidad de Chile también debe aceptar sus derrotas cuando son en cancha“, añadió.

Marcelo Díaz, con el lienzo de la imagen en que golpea a Esteban Pavez de fondo.

El portomontino evitó profundizar respecto de un eventual compromiso azul de no denunciar a Correa. “Las conversaciones con presidentes prefiero mantenerlas en privado, pero, efectivamente, los podríamos denunciar por el lienzo de Marcelo Díaz. Pero en esta actividad se gana o se pierde en los 90 minutos y querer sacar ventana, con situaciones que son parte del folclore...”, dijo el timonel albo.

Incluso, recordó un gesto tan grosero como del de Correa de parte de Carepato. “Hemos tenido situaciones, han habido jugadores, el mismo Marcelo Díaz hizo un ‘Pato Yáñez’ en el Monumental, en nuestra casa y nosotros no hicimos nada. Cada vez que nos ha tocado perder con Universidad de Chile nos hemos ido calladitos, hemos aceptado la derrota, y en cierta manera, el partido ya terminó, ya lo ganamos y debería quedar ahí”, remarcó, respecto de un episodio ocurrido en el Superclásico de 2011.

Esa vez, Díaz recurrió a las disculpas públicas para evitar un castigo demasiado enérgico. “Me sacaron una foto en un momento de éxtasis, de euforia y de fervor. No suelo reaccionar así y quisiera pedir disculpas a todos los que se sientan involucrados, especialmente a los hinchas, ya que situaciones como estas no ayudan en nada. Me retracto, fue un error”, declaró en la radio Cooperativa. Le aplicaron un partido de suspensión. La diferencia radica en que la conducta apareció en el informe del juez del encuentro. Ese duelo lo dirigió Claudio Puga.

Hay un antecedente más cercano. En junio del año pasado, Maximiliano Guerrero fue expulsado en un duelo ante Coquimbo Unido y realizó un justo parecido al que ejecutó Correa mientras se dirigía al vestuario. El juez Franco Jiménez se limitó solo a mencionar la infracción por la que el delantero laico recibió la tarjeta roja. Guerrero recibió una fecha de castigo.

Peor suerte corrió Nicolás Castillo, por un gesto en un Clásico Universitario, en 2024. Eso sí, el atacante de la UC fue denunciado por el juez en su informe.