SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Arturo Vidal dispara con todo contra la U: “Los chunchos no saben qué más andar sapeando”

    Al volante albo no le gustó la decisión de los azules en relación al gesto de su compañero de equipo el pasado fin de semana.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    El Superclásico del fútbol chileno sigue generando noticia. En especial después del gesto de Javier Correa tras concretarse el triunfo de Colo Colo contra la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

    Esta acción fue denunciada por la U en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, algo que no cayó bien en el Cacique. En especial en Arturo Vidal.

    El volante nacional utilizó sus canales de transmisión de streaming para opinar sobre este hecho. “Los chunchos no saben qué más andar sapeando. Yo les voy a contar algo, cabros: no tiene ni un brillo lo que se habla de Correa, porque Correa nunca se lo hizo a los hinchas de la U. Porque si se lo hubiese hecho a los hinchas de la U, hasta ellos mismos le hubiesen alegado que eso no se hace”, indicó.

    “Nosotros teníamos ahí un camarógrafo, además de otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos, para sacar y subir. Él se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, buena onda… pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan”, complementó, defendiendo a su compañero.

    Por último, señaló que “entonces, cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente. Así que para que sepan”, cerró.

    La reacción del directorio albo

    La denuncia presentada por la U en el Tribunal de Disciplina de la ANFP también fue abordada por Jaime Pizarro, director deportivo de los albos.

    “Hemos sido notificados y vamos a asistir a esa sesión, expondremos los antecedentes que corresponda. Hay ciertos contextos, no quiero justificar una acción o no, pero escuchaba a un jugador sobre las situaciones que se producen en la cancha que no son deseables, pero están dentro de un marco limitado“, comenzó explicando el exministro del Deporte.

    Y no se quedó ahí, pues arremetió contra la dirigencia laica. “Prefiero remitirme a un ejemplo práctico, donde equipos han obtenido un buen resultado en el Monumental y, a pesar de las celebraciones muy legítimas, no ha existido el ánimo de realizar alguna denuncia al respecto. Eso define nuestra posición“, manifestó.

    “Siempre es conveniente mantenernos informados, con buena disposición y actitud, reducir alguna situación que nos pueda acarrear problemas. Esperemos que se pueda solucionar”, cerró.

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Lo que arriesga Correa

    La acción de Correa no fue consignada por el árbitro Juan Lara en su informe del encuentro. La U decidió igualmente denunciarlo. Según supo El Deportivo, el club apuntó a cuadrarse con los hinchas que asistieron al estadio y que tuvieron un buen comportamiento durante el encuentro, pese a la derrota. No hubo incidentes que alteraran el cotejo.

    El Tribunal citó al atacante para la sesión del próximo martes 1 de septiembre. Ahí deberá realizar sus descargos. Sin embargo, arriesga hasta tres partidos de suspensión y hay antecedentes que justifican una sanción de esa envergadura.

    El Tribunal de Disciplina deberá determinar si corresponde abrir un procedimiento y eventualmente aplicar una sanción al delantero de Colo Colo. El episodio más reciente corresponde a Lucas Cepeda. En el Superclásico disputado en 2025, el entonces jugador de Colo Colo realizó gestos hacia la hinchada de Universidad de Chile y fue sancionado con dos fechas de suspensión.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoUniversidad de ChileLa UJavier CorreaArturo Vidal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU

    Vientos tornádicos dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Yungay, región de Ñuble

    Adolescente de 17 años muere baleado en Puente Alto: sujetos le dispararon desde un vehículo

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Lo más leído

    1.
    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    2.
    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    3.
    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    4.
    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    5.
    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    6.
    Riveros enfrenta propuesta de eliminar el Mindep: “Lo que me encomendó el Presidente Kast es fortalecer el deporte”

    Riveros enfrenta propuesta de eliminar el Mindep: “Lo que me encomendó el Presidente Kast es fortalecer el deporte”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia
    Chile

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    Vientos tornádicos dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Yungay, región de Ñuble

    Adolescente de 17 años muere baleado en Puente Alto: sujetos le dispararon desde un vehículo

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años
    Negocios

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

    Encuesta de Bienestar Social 2025: disminuyen los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación
    Tendencias

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez
    El Deportivo

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez

    El ninguneo de un histórico de la Premier League a Dibu Martínez ante su inminente llegada a Chelsea

    El inesperado motivo por el que el PSG deberá pagar una millonaria multa

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU
    Mundo

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU

    Ataque armado contra centros estratégicos de Niamey mantiene en alerta a fuerzas de seguridad en Níger

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien