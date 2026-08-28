Arturo Vidal dispara con todo contra la U: “Los chunchos no saben qué más andar sapeando”

El Superclásico del fútbol chileno sigue generando noticia. En especial después del gesto de Javier Correa tras concretarse el triunfo de Colo Colo contra la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Esta acción fue denunciada por la U en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, algo que no cayó bien en el Cacique. En especial en Arturo Vidal.

El volante nacional utilizó sus canales de transmisión de streaming para opinar sobre este hecho. “Los chunchos no saben qué más andar sapeando. Yo les voy a contar algo, cabros: no tiene ni un brillo lo que se habla de Correa, porque Correa nunca se lo hizo a los hinchas de la U. Porque si se lo hubiese hecho a los hinchas de la U, hasta ellos mismos le hubiesen alegado que eso no se hace”, indicó.

“Nosotros teníamos ahí un camarógrafo, además de otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos, para sacar y subir. Él se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, buena onda… pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan”, complementó, defendiendo a su compañero.

Por último, señaló que “entonces, cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente. Así que para que sepan”, cerró.

La reacción del directorio albo

La denuncia presentada por la U en el Tribunal de Disciplina de la ANFP también fue abordada por Jaime Pizarro, director deportivo de los albos.

“Hemos sido notificados y vamos a asistir a esa sesión, expondremos los antecedentes que corresponda. Hay ciertos contextos, no quiero justificar una acción o no, pero escuchaba a un jugador sobre las situaciones que se producen en la cancha que no son deseables, pero están dentro de un marco limitado“, comenzó explicando el exministro del Deporte.

Y no se quedó ahí, pues arremetió contra la dirigencia laica. “Prefiero remitirme a un ejemplo práctico, donde equipos han obtenido un buen resultado en el Monumental y, a pesar de las celebraciones muy legítimas, no ha existido el ánimo de realizar alguna denuncia al respecto. Eso define nuestra posición“, manifestó.

“Siempre es conveniente mantenernos informados, con buena disposición y actitud, reducir alguna situación que nos pueda acarrear problemas. Esperemos que se pueda solucionar”, cerró.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Lo que arriesga Correa

La acción de Correa no fue consignada por el árbitro Juan Lara en su informe del encuentro. La U decidió igualmente denunciarlo. Según supo El Deportivo, el club apuntó a cuadrarse con los hinchas que asistieron al estadio y que tuvieron un buen comportamiento durante el encuentro, pese a la derrota. No hubo incidentes que alteraran el cotejo.

El Tribunal citó al atacante para la sesión del próximo martes 1 de septiembre. Ahí deberá realizar sus descargos. Sin embargo, arriesga hasta tres partidos de suspensión y hay antecedentes que justifican una sanción de esa envergadura.

El Tribunal de Disciplina deberá determinar si corresponde abrir un procedimiento y eventualmente aplicar una sanción al delantero de Colo Colo. El episodio más reciente corresponde a Lucas Cepeda. En el Superclásico disputado en 2025, el entonces jugador de Colo Colo realizó gestos hacia la hinchada de Universidad de Chile y fue sancionado con dos fechas de suspensión.