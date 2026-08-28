Ministro Arrau señala que no ha sido necesario evacuar a población penal tras incendio en Santiago 1
El ministro además informó que la situación se encuentra controlada y que no se han registrado personas lesionadas a raíz de la emergencia.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al amago de incendio que afectó a la cárcel Santiago 1 , señalando hasta el momento no ha sido necesario evacuar a la población penal.
A través de un mensaje en redes sociales es que Arrau abordó la emergencia señalando que “en estos momentos existe un amago de incendio en el sector de lavandería del CDP Santiago 1, que generó una importante emanación de humo”.
De acuerdo a lo que añadió, la situación se encuentra controlada, mientras Bomberos continúa trabajando en el lugar.
Asimismo, el ministro detalló que no se han registrado personas lesionadas, ni de momento ha sido necesario evacuar a la población penal.
“No se registran personas lesionadas ni ha sido necesario, hasta ahora, evacuar a la población penal. Las causas del incendio se encuentran en investigación”, sostuvo.
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