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    Nacional

    Carabinero de franco es asesinado en Renca: investigan circunstancias del crimen

    La víctima es un cabo segundo de dotación de la Subcomisaría Conchalí Norte. Su fallecimiento fue constatado por personal del SAMU en el lugar.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Luis Cerda
    Santiago, 27 de Agosto de 2026. Un Carabinero de franco fue asesinado tras intento de encerrona en calle Miraflores con Esmeralda en la comuna de Renca Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un carabinero de franco murió tras recibir un disparo en la cabeza durante la tarde de este jueves, en medio de un presunto intento de robo de su camioneta, en la comuna de Renca, en la zona norte de la Región Metropolitana.

    De acuerdo con información a la que accedió La Tercera, la víctima corresponde a un cabo segundo de dotación de la Subcomisaría Conchalí Norte.

    El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 horas en el pasaje 21 de Mayo. Su deceso fue constatado por personal del SAMU que concurrió al lugar.

    El general Juan Pablo Díaz, jefe de la Zona Metropolitana Este, confirmó el fallecimiento del efectivo y llamó a mantener cautela mientras se desarrollan las primeras diligencias.

    “Lo primero, lamentar. Efectivamente, tenemos uno de los nuestros fallecido”, señaló.

    “Ser muy delicado y ser muy respetuoso de las familias, es por ello que en estos momentos se están realizando las primeras diligencias. No se puede descartar ninguna dinámica respecto al hecho, pero efectivamente tenemos que lamentar la pérdida de uno de los nuestros en un procedimiento que en estos momentos se está iniciando la diligencia propia de esta dinámica”, agregó.

    Posteriormente, se informó que la Fiscalía ECOH coordinará las diligencias investigativas junto a Labocar y el OS-9 de Carabineros.

    Santiago, 27 de Agosto de 2026. Un Carabinero de franco fue asesinado tras intento de encerrona en calle Miraflores con Esmeralda en la comuna de Renca Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Gobierno lamenta muerte de carabinero

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la muerte del funcionario y llamó a esperar el avance de las diligencias antes de establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

    “Primero que nada, lamentar el hecho, mandar las condolencias a su familia, a la institución. Es una investigación que está iniciando, es un sitio de suceso que está recién siendo periciado y, por tanto, no hay que adelantar ninguna hipótesis de desarrollo de esto”, señaló.

    Consultado por los antecedentes que maneja el Ejecutivo, Arrau confirmó que el funcionario se encontraba de franco y murió tras recibir un impacto balístico, aunque evitó entregar detalles sobre la dinámica del hecho.

    “Tenemos bastante información, pero uno, como ministro de Seguridad, usted sabe que yo no puedo dar a conocer la información”, sostuvo.

    El secretario de Estado agregó que el vehículo del funcionario permanecía en el lugar y estaba siendo periciado, mientras los equipos investigadores realizaban otras diligencias. “Se están levantando las cámaras que hay en los alrededores. Hay una orden de investigar”, indicó.

    Más sobre:PolicialNacionalRencaCarabinerosRobo

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