Repasa la derrota de Chile ante Estados Unidos por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol
El partido se jugó en el Centro de los Deportes Colectivos Parque Estadio Nacional.
Minuto a minuto
Chile 71-89 EE.UU
República Dominicana en el horizonte
Esta misma noche la Selección viaja rumbo a República Dominicana. El próximo lunes, el combinado chileno de básquetbol jugará un nuevo partido de Clasificatorias ante ese país.
¡Final del partido!
Se acaba el último cuarto. Chile cayó 71-89 ante Estados Unidos, por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol de Qatar.
¡Ya se juega el último cuarto en Ñuñoa!
¡Se termina el tercer cuarto!
Chile sigue abajo en el marcador ante Estados Unidos, ahora por 51-68.
Chile vuelve con todo
Triple de Sebastián Herrera para acortar la distancia.
¡A jugar otra vez!
Se encienden las pantallas y se reinician las acciones en Ñuñoa.
La acción sigue detenida. Los deportistas se ejercitan con el balón para no enfriarse.
Se detiene el partido porque todas las pantallas del recinto se apagaron.
¡Ya se juega el tercer cuarto!
¡Al descanso!
Termina el segundo cuarto. Estados Unidos reaccionó ante la arremetida chilena e incluso agrandó su ventaja. Los nacionales caen por 28-44.
Triple de Sebastián Herrera para levantar al público en Ñuñoa
Felipe Haase y Sebastián Suárez le dan un buen inicio a Chile en este segundo cuarto.
Ya se juega el segundo cuarto en el Centro de los Deportes Colectivos Parque Estadio Nacional
Termina el primer cuarto
Estados Unidos se impone por 23-8 a Chile en Ñuñoa.
Con precisión en los triples, Estados Unidos toma ventaja en el primer cuarto
Revisa la entrevista de El Deportivo al técnico de la Selección
¡Arranca el partido!
Chile se enfrenta a Estados Unidos, por la última etapa de las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027.
Exjugadores de la NBA
Pese a que Estados Unidos no viene con sus máximas figuras, igual su nómina la integran algunos jugadores que formaron parte de la prestigiosa NBA: Dillon Jones, Tyler Smith, Jaron Blossomgame, Mike James, Dejon Jarreau, entre otros.
¡Suena el himno de Chile!
¡Equipos a la cancha!
Ambas selecciones ya están en la cancha del Centro de los Deportes Colectivos Parque Estadio Nacional
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Chile y Estados Unidos, por las Clasificatorias para el Mundial de Básquetbol.
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