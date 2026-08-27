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    ¿Qué detonó el mortal aluvión en Nepal? Hay cerca de 400 víctimas y 1.400 desaparecidos

    En un principio se pensó que un terremoto había ocasionado la tragedia, sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos descartó esa opción. Expertos advierten que lo ocurrido podría volver a pasar producto del cambio climático.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Sulav Shrestha

    Las víctimas fatales aumentan y los equipos de emergencia buscan a los desaparecidos. Así es el escenario en Nepal, país del sudeste asiático que el miércoles sufrió una catastrófica inundación, tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China.

    De acuerdo a cifras oficiales, hasta ahora la tragedia ha dejado 359 fallecidos y cerca de 1.400 desaparecidos. Entre los escombros, los equipos de emergencia han rescatado con vida a 445 personas. Además, se confirmó que al menos 63 personas están recibiendo atención médica en los distintos hospitales de Katmandú.

    El sorpresivo alud provocó la crecida del río Bhotekoshi que cruza al país de norte a sur. El caudal aumentó y arrastró lodo, rocas, escombros y todo a su paso. De acuerdo a los reportes, al menos 19 puentes y unos 40 km de carreteras fueron destruidos.

    Cómo se originó el alud

    El deslizamiento ocurrió en pocos minutos, momento en que se registró un sismo en la localidad de Rasuwa. El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal informó en primera instancia que había ocurrido “un terremoto” en la frontera.

    El diagnóstico era que el movimiento telúrico había ocasionado la avalancha. Sin embargo, esa opción fue descartada.

    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó que se registró un sismo, sin embargo, precisó que el movimiento no tuvo un origen tectónico.

    El USGS detalló que, tras analizar las “estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de período largo e imágenes satelitales” determinaron que “el evento sísmico fue, en realidad, un colapso glaciar y un flujo de escombros, y que no se había producido ningún terremoto”.

    Junto con ello, el organismo precisó que el movimiento de la tierra, que alcanzó una magnitud de 5,2 grados, fue ocasionado por el masivo desprendimiento de escombros.

    El profesor titular de Energía Medio Ambiente y Seguridad en la Universidad de Dundee (Reino Unido), Simon Cook, explicó a la BBC que “el cambio climático podría tener un impacto”.

    “El permafrost mantiene parcialmente unidas algunas laderas montañosas; este permafrost se está calentando, descongelando y degradando, por lo que se producirán más deslizamientos de tierra”, advirtió.

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada. Foto: Xinhua.
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