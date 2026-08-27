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    Darío Osorio sigue brillando en Dinamarca: revisa el golazo del chileno por el Midtjylland en la Conference League

    El delantero chileno nuevamente se inscribe en el marcador para el equipo danés en el certamen continental. Su equipo se impuso por 4-1.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Darío Osorio sigue brillando en Dinamarca: revisa el golazo por el Midtjylland en la Conference League. Foto: @fcmidtjylland

    Darío Osorio vive un gran presente en Dinamarca. Ahora el chileno marcó por el Midtjylland ante Rijeka en la fase clasificatoria de la Conference League. El cuadro danés se impuso por 4-1 en su visita a Croacia.

    El delantero nacional ejecutó un tiro de esquina y se conectó en corto con Denil Castillo. El ecuatoriano le devolvió el balón con un toque de primera, con eso Osorio avanzó, entró al área y superó al guardameta Aleksa Todorovic con un sorprendente tiro al ángulo pese a que tenía poco espacio para colocar el balón.

    Con eso el futbolista formado en Universidad de Chile puso el 2-1 parcial para el Midtjylland, en el duelo correspondiente a la última ronda previa a la fase de liga de la Conference. Osorio silenció a las 8.279 persona en el Stadion HNK que hasta ese minuto seguían esperanzados con remontar la llave.

    A los cuatro minutos, Daniel Adu-Adjei abrió la cuenta para el local. Sin embargo, a los 18′. Stanley Iheanacho empató el duelo para el Midtjylland. Osorio puso el desequilibrio (51′) y rápidamente Magnus Jensen aumentó (56′).

    Con el duelo sentenciado, el técnico Mike Tullberg sacó al chileno a los 58′. Finalmente, a los 78′, Gue-Sung Cho puso el 4-1 definitivo.

    El futuro de Osorio

    Osorio sigue siendo de las figuras del Midtjylland en medio de las informaciones sobre una posible salida del club. El director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, señaló que Osorio y Franculino Djú están siendo seguidos por clubes de Italia y otros países. “Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Tanto Franculino como Darío están siendo observados por los mejores clubes de Italia y de otros países”, declaró.

    El técnico Tullberg también se refirió a la situación de ambos jugadores y anticipó sus posibles salidas. “Estoy convencido de que ambos partirán. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para nuestro club cuando se cierre el libro de pases”, señaló.

    El mercado de fichajes de las cinco grandes ligas europeas está próximo a cerrar. Alemania y Francia terminarán su período de transferencias el 31 de agosto, mientras que España, Inglaterra e Italia lo harán el 1 de septiembre. Hasta ahora, Osorio continúa en el Midtjylland.

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