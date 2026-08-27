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    Chile mejora las condiciones para exportar sus cerezas a Vietnam

    Chile podrá exportar cerezas a Vietnam sin tratamiento de frío y se aprobó el uso del Systems Approach como alternativa de exportación.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, sostuvo una reunión con el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Hoang Hiep.

    El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, dijo que Chile podrá exportar cerezas a Vietnam sin tratamiento de frío y se aprobó el uso del Systems Approach como alternativa de exportación.

    La medida se informó en el contexto de una reunión con el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Hoang Hiep.

    “Nos reunimos a primera hora con el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, donde ya veníamos conversando cómo agilizar y gestionar nuestra opción de facilitar la exportación de cereza. Hoy día nos dio el ok, por lo tanto Chile puede exportar sin tratamiento de frío a Vietnam, vía aérea o terrestre. También se aprobó el Systems Approach como alternativa también a la exportación, cosas que van a ser muy beneficiosas para los exportadores de cereza para esta temporada”, explicó el subsecretario Venezian en un comunicado.

    Por su parte, el general general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría, afirmó que “hemos logrado que el tratamiento de frío, que hoy día es una condición compleja, pueda tener una alternativa, tanto para los embarques aéreos como marítimos”.

    Durante la jornada también se abordó la posible apertura del mercado vietnamita para la carne, arándanos y kiwis chilenos. Ante este contexto, el subsecretario de Agricultura espera que a finales de año se pueda concretar.

    También el subsecretario Venezian planteó la importancia de avanzar en las aperturas fitosanitarias de arándanos y kiwis frescos desde Chile al país asiático.

    Desde Chilemeat, su gerente general, Rafael Lecaros sostuvo que ha sido una gira con resultados positivos. “En Vietnam, como he escuchado del mismo viceministro de Agricultura vietnamita, se va a poner como prioridad la apertura para las carnes de bovino, también de cerdo y de ave”, dijo Lecaros

    Por su lado, el presidente de Chilecarne, Juan Carlos Domínguez, quien también es parte de la delegación privada que acompaña al subsecretario, igualmente destacó las reuniones sostenidas y la expectativa de avanzar en la apertura sanitaria para las exportaciones de carnes desde Chile a Vietnam.

    Desde el gobierno comentaron que Vietnam constituye “un mercado prioritario en el Sudeste Asiático por su rápido crecimiento económico, la expansión de su clase media y el aumento sostenido del consumo de proteínas animales y frutas frescas de alto valor”.

    Como parte de su visita, el subsecretario Venezian también sostuvo una reunión con líderes y empresarios de la región de Da Nang. “Nos reunimos con empresarios vietnamitas muy interesados en importar frutas, importar madera, vino desde Chile”, expresó.

    La visita se desarrolla en el año en que Chile y Vietnam conmemoran 55 años de relaciones diplomáticas y forma parte de la gira del subsecretario por Asia, que comenzó en China y continuará en Indonesia.

    Más sobre:AgriculturaCerezasVietnamFrutasCarnes

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