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    Política

    Ministro Arrau se suma a Foro Madrid: expondrá por seguridad y crimen organizado

    El ministro de Seguridad acompañará al Presidente José Antonio Kast a la cumbre del próximo jueves 3 de septiembre. El encuentro -que ha recibido críticas en parte de Chile Vamos- reúne a líderes internacionales de la derecha conservadora como Javier Milei y Santiago Abascal.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Jonathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El próximo jueves, el Presidente José Antonio Kast no llegará solo al Foro Madrid, sino que lo hará acompañado de su ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano).

    El secretario de Estado, según confirmaron desde el gobierno, lo hará para participar de un panel en el que expondrá sobre seguridad y crimen organizado en la región y la gestión del gobierno en la materia.

    Su intervención en la cumbre -que se realizará el 3 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo y reúne a líderes de ultraderecha como Javier Milei y Santiago Abascal de Vox- no es menor, pues se da en medio de los cuestionamientos a su reforma constitucional, la cual ha sido calificada por abogados y dirigentes políticos como autoritaria e iliberal.

    Este jueves, tal como lo ha hecho en las últimas semanas, Arrau defendió el proyecto. “Yo no veo donde ciertos políticos, periodistas, doctores en derecho y algunas personas que son más bien opinólogos, sacan epítetos como los que usted dice”, respondió respecto a la calificación de “dictadura constitucional” que han realizado algunos expertos.

    Además, recalcó que “no estamos inventando nada nuevo” y que las críticas “no se condicen con el texto que hemos presentado”.

    En ese contexto, algunos dirigentes en los partidos del oficialismo han cuestionado el timing en el que se realizará el foro, considerando que algunas colectividades del sector no comparten la agenda más conservadora que levantan gran parte de los liderazgos que asistirán.

    Por lo mismo, en partidos como Evópoli incluso llamaron a que el Presidente se reste del encuentro. En RN, en tanto, la realización del foro también ha levantado ruido, sobre todo después de que se confirmara la participación de su diputado Francisco Orrego.

    En el Partido Republicano y el gobierno, en tanto, han defendido el encuentro.

    Lo cierto es que el tema no ha dejado de tensionar al sector. De hecho, durante la mañana desde la bancada de la UDI cuestionaron las críticas de sus pares de Chile Vamos y llamaron a evitar disputas internas por un encuentro “legítimo”.

    “Este es un encuentro donde se vana discutir las ideas de la libertad, ideas que nosotros siempre hemos defendido. Por eso me parece que más que escandalizarce de que algunos vayan a participar, lo que debemos hacer como Chile Vamos es preocuparnos de actuar con un sentido de coordinación, de unidad, de coalición para colaborar con el gobierno y no para abrir divisiones que lo único que hacen es debilitarlo”, dijo la jefa de bancada Flor Weisse.

    En la oposición también han cuestionado el foro y anunciaron la realización de un acto en contra de la cumbre conservadora bajo el lema “Democracia siempre”.

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