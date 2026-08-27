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    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    El presidente de la FIFA reacciona al estreno del guardameta caboverdiano, quien se estrenó en el arco albo en el triunfo sobre Unión Española, por la Copa Chile.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, en el arco de Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Vozinha juega su primer partido en Colo Colo. El arquero de Cabo Verde, quien se transformó en una de las figuras más atractivas del último Mundial, vuelve a llamar la atención en todo el planeta. Frente a Unión Española, cumplió una actuación correcta, aunque pudo empañarla con un grueso error sobre el final.

    Unas 20 mil personas llegaron al Estadio Nacional para ser parte del debut del africano. En el público, había varios niños, quizás los más contentos con la presencia del portero. A nivel internacional, no fueron pocos los que siguieron el encuentro solo por la presencia del ahora insigne portero.

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Entre quienes estaban pendientes del estreno de Vozinha por los albos estaba Gianni Infantino. El presidente de la FIFA generó una estrecha relación con el futbolista durante el Mundial. De hecho, hay imágenes que los muestran juntos, en situaciones de absoluta cordialidad. El suizo reconoció el fenómeno en que se transformó durante el evento planetario.

    El posteo de Infantino por el debut de Vozinha. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    La máxima autoridad del fútbol a nivel mundial graficó esa cercanía a través de una intervención en su cuenta en Instagram. En una story, el helvético citó una publicación de la cuenta oficial de Colo Colo que muestra al portero y aplaude su primera participación con el uniforme del club.

    Infantino recurre al lenguaje de las redes sociales para manifestar su aprecio al flamante cuidavallas albo. Utilizando una bandera de Cabo Verde, mencionando la cuenta del golero y añadiendo un aplauso manifiesta su aprobación al primer encuentro que Vozinha juega por los albos.

    Más sobre:VozinhaColo ColoGianni InfantinoFIFAFútbolFútbol NacionalCopa Chile

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