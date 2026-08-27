Latam Airlines reabrirá su ruta de vuelos a Venezuela luego de dos meses de suspensión

Latam Airlines Colombia informó que reabrirá la ruta entre Colombia y Venezuela. La ruta entre las ciudades de Bogotá y Caracas se había suspendido a finales de junio por el terremoto que afectó a Venezuela.

La operación se reanudará a partir del 4 de septiembre, con tres frecuencias semanales los días lunes, viernes y sábado. “La venta de tiquetes estará disponible desde el 29 de agosto a través de todos los canales de la aerolínea y agencias de viajes”, detalló la filial.

La firma explicó que el reinicio de los vuelos se produce luego de que las autoridades venezolanas informaron la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía a partir del 1 de septiembre, inicialmente con restricciones operacionales.

Ante este contexto, Latam comentó que “comenzará con una operación ajustada a la capacidad disponible y podrá incrementarla progresivamente en la medida en que se habiliten nuevas condiciones operacionales”.

Previo a la emergencia generada por el terremoto Latam Airlines Colombia contaba con siete frecuencias semanales.

“Venezuela es un mercado relevante por su dinámica y el potencial de conexión que ofrece con el resto de la región. La reapertura de Bogotá-Caracas permite que los pasajeros en Venezuela accedan, a través de Bogotá, a una de las redes más amplias y robustas de América Latina”, dijo Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, en un comunicado.