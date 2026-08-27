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    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones

    El interventor de la quiebra de Rodrigo Topelberg, Mauricio Contreras, busca anular judicialmente el traspaso de un Jeep Wrangler, acusando que la operación intentó ocultar patrimonio a días de su liquidación forzosa, en 2023. El liquidador acusa que Topelberg ha sido visto conduciendo el vehículo con posterioridad.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    25/08/2025 - REFORMALIZACION CASO FACTOP. En la foto, Rodrigo Topelberg - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Rodrigo Topelberg, el exsocio fundador del factoring Factop que reconoció haber filtrado el registro que destapó el Caso Audios, suma un nuevo frente en su proceso de insolvencia.

    Mauricio Contreras Nicolás, el liquidador a cargo de su quiebra forzosa, interpuso una acción revocatoria concursal para anular el traspaso de un vehículo todoterreno. La medida busca reintegrar el bien al patrimonio del deudor, en un escenario donde ya existen verificaciones de créditos por cerca de $15.000 millones.

    “Es importante la recuperación de vehículo en comento, en beneficio de la masa de acreedores”, consignó la demanda del liquidador presentada al 2° Juzgado Civil de Santiago.

    El abogado de Topelberg, Alejandro Awad explicó que la demanda “es una acción que el liquidador está facultado para ejercer en el marco del procedimiento concursal. Ahora corresponderá a la defensa aportar los antecedentes y explicar las circunstancias de la operación cuestionada. Rodrigo Topelberg ha colaborado activa y persistentemente con el procedimiento y mantendrá esa disposición, sin perjuicio del ejercicio de todos sus derechos”.

    Según el interventor, los fondos proyectados por la venta de los activos incautados resultan insuficientes para cubrir a la masa de acreedores del proceso. Por esta razón, el liquidador solicitó a la justicia que revoque el traspaso, devuelva el vehículo al patrimonio de la quiebra y decrete una prohibición inmediata que impida una nueva transferencia del todoterreno en el Registro Civil mientras se resuelve el juicio.

    Topelberg, quien además tiene incursiones empresariales en marketing y un conocido interés en el mundo gamer y el tarot, enfrenta un exhaustivo escrutinio de sus movimientos patrimoniales bajo el marco de la Ley 20.720.

    De acuerdo a la demanda, el empresario transfirió un automóvil Jeep Wrangler Rubicon 4x4, año 2016, a un tercero identificado como Alejandro Aron Najum Litman. La operación quedó registrada el 23 de agosto de 2023.

    El liquidador consideró sospechosa la fecha, ya que el traspaso se efectuó a 12 días de que el Fondo de Inversión Larraín Vial Facturas presentara la solicitud de liquidación forzosa contra Topelbeg.

    Según la Ley 20.720, el solicitante de la quiebra es quien ejerce la acción legal para la liquidación, figura que no necesariamente corresponde al acreedor principal respecto del volumen total de la deuda.

    La acción legal argumentó que el exsocio de Factop, conociendo el mal estado de sus negocios tras caer en mora, se desprendió de parte de sus activos al momento de cesar sus pagos. Además, el liquidador explicó que el traspaso se concretó mediante un contrato privado, cuyo precio de venta efectivo se desconoce, y que no se ha constatado el ingreso de ningún pago al patrimonio de Topelberg por este concepto. Al momento de la transferencia, el vehículo contaba con una tasación fiscal de $16.275.380.

    Una de las pruebas presentadas para sustentar la demanda es la evidencia del uso continuado del vehículo por parte del deudor.

    El documento judicial incluyó registros fotográficos que muestran al Jeep estacionado al interior de la residencia de Topelberg, en la comuna de Vitacura, a fines de octubre de 2025.

    En la demanda, otra imagen, captada el 5 de enero de 2026 durante una tasación bancaria de dicho inmueble, exhibe al empresario conduciendo el vehículo cuestionado. Con estos antecedentes, el liquidador supone que la transferencia se realizó para evitar el remate del bien y permitir que el deudor continuara utilizándolo.

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