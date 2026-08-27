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    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    La ceremonia se realiza durante este jueves y define a los rivales para la primera fase de la competencia.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League. Foto referencial: es.uefa.com

    Ya se empiezan a conocer los detalles de la próxima edición de la Champions League 2026-2027, que para este jueves tiene programado el sorteo de la primera fase.

    Con la realización de la ceremonia oficial se conocerán los rivales para los 36 participantes del campeonato.

    Los clubes se encuentran distribuidos en cuatro bombos, donde cada equipo enfrentará a dos de cada bombo, en un partido como local y otro como visitante.

    Cuándo es el sorteo de la Champions League

    El sorteo de la fase de liga de la Champions League es este jueves 27 de agosto a las 12:00 horas de Chile.

    Los bombos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

    Bombo 1

    • Bayern Múnich
    • Real Madrid
    • PSG
    • Liverpool
    • Manchester City
    • Inter
    • Arsenal
    • Barcelona
    • Atlético de Madrid

    Bombo 2

    • Borussia Dortmund
    • Roma
    • Sporting CP
    • Aston Villa
    • Porto
    • Manchester United
    • Club Brujas
    • Real Betis
    • PSV

    Bombo 3

    • Feyenoord
    • Lille
    • Bodo Glimt
    • Napoli
    • RB Leipzig
    • Villarreal
    • Fenerbahce
    • Shakhtar Donetsk
    • Galatasaray

    Bombo 4

    • Slavia Praga
    • Slovan Bratislava
    • Stuttgart
    • AEK Atenas
    • Como
    • Lens
    • LASK Linz
    • Viking
    • Sabah FK

    Dónde ver el sorteo de la Champions League

    El sorteo de la Champions League se transmite en el canal ESPN.

    Además, la cobertura online de la ceremonia va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampionsChampions LeagueSorteoSorteo ChampionsSorteo Champions LeagueDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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