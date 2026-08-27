A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League. Foto referencial: es.uefa.com

Ya se empiezan a conocer los detalles de la próxima edición de la Champions League 2026-2027, que para este jueves tiene programado el sorteo de la primera fase.

Con la realización de la ceremonia oficial se conocerán los rivales para los 36 participantes del campeonato.

Los clubes se encuentran distribuidos en cuatro bombos, donde cada equipo enfrentará a dos de cada bombo, en un partido como local y otro como visitante.

Cuándo es el sorteo de la Champions League

El sorteo de la fase de liga de la Champions League es este jueves 27 de agosto a las 12:00 horas de Chile.

Los bombos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Bombo 1

Bayern Múnich

Real Madrid

PSG

Liverpool

Manchester City

Inter

Arsenal

Barcelona

Atlético de Madrid

Bombo 2

Borussia Dortmund

Roma

Sporting CP

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brujas

Real Betis

PSV

Bombo 3

Feyenoord

Lille

Bodo Glimt

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Fenerbahce

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Bombo 4

Slavia Praga

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK Atenas

Como

Lens

LASK Linz

Viking

Sabah FK

Dónde ver el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League se transmite en el canal ESPN .

Además, la cobertura online de la ceremonia va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.