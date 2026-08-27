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    River Plate profundiza su crisis: Eduardo Coudet renuncia tras eliminación en la Copa Sudamericana

    El 'Chacho' se va del Millonario luego de perder por penales ante Independiente de Santa Fe y cierra un ciclo marcado por numerosas derrotas y un cuantioso gasto en fichajes.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Eduardo Coudet renunció como técnico de River Plate. Por: Getty Images Getty Images

    Eduardo Coudet le puso fin a su estadía en Núñez. El técnico se va de River Plate luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe, en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un golpe que profundiza la crisis en el cuadro Millonario.

    El estratega de 51 años venía en la cuerda floja, con múltiples críticas en territorio transandino, tanto de los hinchas como de la prensa. Luego de varios fracasos y un pésimo inicio del segundo semestre, su continuidad estaba condicionada a la lleva ante el equipo colombiano, que terminó perdiendo en penales en el Monumental.

    Él mismo había anticipado su salida a principios de agosto, después de la derrota ante Tigre: “Si veo que no se empiezan a dar los resultados, no le voy a hacer mal a River ni a los hinchas, ni a esta dirigencia que confió en mí”, señaló hace unas semanas.

    Según consignaron los medios argentinos, Coudet vivirá este jueves su último día como técnico de River Plate tras renunciar después de la derrota con Santa Fe. Su salida se oficializará a través de una conferencia a las 15 horas locales (14 horas de Chile). Después, en una determinación poco común, comandará la práctica para despedirse de sus pupilos.

    “Luego de una extensa reunión con los directivos en el vestuario local del Liberti, Coudet le puso fecha y hora a su despedida: la práctica programada para el jueves a las 15.30, con una sorpresiva conferencia de prensa pautada para las 15, será la última al frente de un plantel completamente renovado, al que intentó modelar a su gusto pero sin éxito”, informó Olé.

    Una etapa decepcionante

    Coudet llegó a River luego del cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, su paso estuvo marcado por dolorosas derrotas y fracasos deportivos, todo en medio de un millonario gasto.

    El ‘Chacho’ se despide tras 27 partidos, en los que logró 13 victorias y 8 derrotas, y un 55% de efectividad. Sin embargo, si se analiza el contexto, hay varios factores que terminan por sepultar su etapa en Núñez.

    La mayoría de sus triunfos llegaron en el cierre del primer semestre, en una arremetida que permitió a los hinchas ilusionarse. No obstante, no logró concretar el éxito con un plantel heredado, pero tampoco con uno propio, en el que se gastó 68,45 millones de dólares en un mercado de fichajes que contó con la incorporación de figuras como Thiago Almada, Ángel Correa, Nicolás Otamendi (libre) o Santiago Beltrán, entre otros.

    La expectativa rápidamente se diluyó en el comienzo del segundo semestre, marcado por las numerosas derrotas. Perdió el Superclásico ante Boca, la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y quedó eliminado de la Copa Argentina con Aldosivi. Además, acumuló seis derrotas consecutivas por torneos de AFA, la peor racha en la historia del club en el profesionalismo.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol ArgentinoRiver PlateEduardo CoudetCopa SudamericanaIndependiente Santa Fe

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