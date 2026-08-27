Coudet pende de un hilo: Independiente Santa Fe da el batacazo en el Monumental y elimina a River de la Copa Sudamericana. Foto: @sudamericana

El futuro de Eduardo Coudet en River Plate pende de un hilo. Independiente Santa Fe eliminó al elenco argentino de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 y ganar 8-7 en la definición por penales, en el estadio Monumental. El resultado deja al técnico en una situación comprometida. Según reportes de la prensa transandina, su continuidad estaba condicionada a esta llave de octavos de final.

River se puso en ventaja a los 52 minutos. Sebastián Driussi apareció dentro del área y definió tras un centro de Gonzalo Montiel al segundo palo.

El conjunto colombiano consiguió el empate a los 80 minutos. Franco Fagúndez convirtió de lanzamiento penal. Lucas Martínez Quarta cometió una mano dentro del área y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich otorgó la pena máxima.

El empate obligó a definir la serie mediante lanzamientos penales. River convirtió sus primeros cuatro disparos, por medio de Thiago Almada, Ángel Correa, Fausto Vera y Nicolás Otamendi. Sin embargo, Rafael Borré remató al poste en el quinto lanzamiento y Martínez Quarta envió su disparo por encima del travesaño. También falló el joven Facundo González.

Santa Fe también tuvo errores. Emmanuel Olivera, Jhojan Torres y Jeison Angulo fallaron sus respectivos lanzamientos. Sin embargo, el equipo colombiano se impuso gracias a las conversiones de Maximiliano Lovera, Luis Palacios, Franco Fagúndez, Iván Scarpeta, Helibelton Palacios, Christian Mafla y Weibmar Asprilla.

😮😲 ¡EL MOMENTO DE LA CLASIFICACIÓN PARA @santafe_oficial! El 22° penal de la tanda en los pies del arquero Weimar Asprilla. pic.twitter.com/sgrykZXzVB — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 27, 2026

En River, el arquero Santiago Beltrán falló el undécimo lanzamiento. El guardameta remató con la izquierda y envió el balón por encima del travesaño. Fue la acción clave: en la siguiente, el portero Asprilla le dio la clasificación a Independiente Santa Fe con un tiro al centro del arco. La ida en Colombia había terminado 0-0.