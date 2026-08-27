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    EE.UU.: El juicio contra el supuesto “cerebro” del 11S queda fijado para junio de 2028

    La decisión fue adoptada por el juez militar Michael Schrama, tras su rechazo a la fecha propuesta por la Fiscalía de enero de 2027. Jalid Sheij Mohamed fue capturado en Pakistán en 2003 y cuatro años después reconoció, durante un interrogatorio, haber planeado los atentados en que murieron casi 3.000 personas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presunto "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Jalid Sheij Mohamed. Foto: Archivo.

    Un juez militar fijó para junio de 2028 la celebración del juicio contra el presunto “cerebro” de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania, Jalid Sheij Mohamed, quien desde 2006 está detenido en la base naval de Estados Unidos en Guantámano, Cuba.

    “El juicio sobre el fondo de la causa comenzará el lunes 5 de junio de 2028”, informó este miércoles el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Schrama, juez de las comisiones militares.

    La decisión fue adoptada después de que Schrama rechazara durante esta misma jornada la fecha de inicio propuesta por la Fiscalía, para enero de 2027, fijando el juicio para aproximadamente 18 meses después.

    Mohamed, quien fue capturado en Pakistán en 2003, reconoció durante un interrogatorio en 2007 haber sido el “cerebro” de los atentados, aunque tanto él como sus compañeros -Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa al Hawsawi- denunciaron entonces haber sido objeto de torturas.

    Foto: Torres Gemelas / 11 de septiembre de 2001.

    Como detalló NBC, tras esto él fue acusado y procesado en 2008 por crímenes de guerra y asesinato en relación con las casi 3.000 personas que murieron en los ataques del 11 de septiembre, también conocidos como 11S.

    Sin embargo, el proceso judicial se ha prolongado durante años y los abogados defensores de Mohamed y sus colaboradores han argumentado que la demora se debe a lo que ellos consideran los esfuerzos del gobierno estadounidense por ocultar detalles de los hostigamientos usados contra los detenidos en prisiones secretas de la CIA, antes de que fueran trasladados a la bahía de Guantánamo.

    Un informe del Senado de 2014 reveló que la CIA había utilizado lo que denominó “técnicas de interrogatorio reforzadas” contra los sospechosos, incluyendo la simulación de ahogamiento a la que se sometió a Mohammed 183 veces, en lo que se describió como “una serie de ahogamientos casi consumados”, como consignó NBC.

    Más sobre:Estados UnidosJuicioAtentados11 de septiembreMichael SchramaJalid Sheij MohamedMundo

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