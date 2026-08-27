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    “Hay hartos sentimientos”: las lágrimas de Marcos Bolados en su triunfal regreso con Colo Colo tras ocho meses

    El delantero superó una grave lesión en la rodilla y contribuyó con un gol y una asistencia en la victoria por 3-0 de Colo Colo ante Unión Española.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Marcos Bolados es felicitado por sus compañeros tras anotar el 2-0. Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport.

    La noche fue feliz para Colo Colo en el Estadio Nacional. Sin embargo, uno de los más contentos era Marcos Bolados. El delantero volvió a las canchas después ocho meses tras superar una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, que se produjo durante la pretemporada de los albos en enero.

    El puntero ya había citado para el Superclásico. Sin embargo, no ingresó. Sí lo hizo desde el arranque en la goleada 3-0 sobre Unión Española, por la Copa Chile, donde además se convirtió en la figura del partido gracias a un gol y una asistencia.

    Luego de la conquista del segundo tanto del Cacique en el epílogo del primer tiempo, el atacante no pudo contener la emoción, mientras sus compañeros corrían a abrazarlo y felicitarlo por su gol.

    “Puta, hay hartos sentimientos. Me siento súper bien. Darle las gracias a mi familia. A todos. Es muy largo esto, así que... Déjame respirar un poquito”, dijo a TNT, emocionado hasta las lágrimas.

    Al ser consultado sobre lo difícil que es estar fuera, el nortino asintió. “Sí, mucho tiempo. Pero bien. Entrenando, haciendo todo bien. Se me dio la oportunidad y pudimos ganar, así que... feliz”, continuó.

    “Mucha competencia”

    En cuanto su proceso de recuperación, el 11 de los albos contó cómo fue seguir al equipo desde afuera. “La verdad... he visto los partidos de arriba y soy un hincha más y de verdad estoy muy feliz de lo que está pasando con mis compañeros. De verdad que estoy feliz con cómo están ahora”, reveló.

    Bolados destacó que la lucha será intensa por ganarse un puesto nuevamente: “Hoy acá hay mucha competencia, así que es bueno para que todos podamos subir nuestro nivel”.

    Más sobre:FútbolColo ColoMarcos BoladosUnión EspañolaCopa Chile

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