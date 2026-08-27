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    Internet móvil a junio: Entel lidera, Wom pierde terreno y ClaroVTR va al alza

    Mientras que Entel mantiene distancia en los segmentos móviles, la competencia se estrecha entre Wom, Claro VTR, y Movistar. La filial chilena de América Móvil, además le pisa los talones a Movistar en internet fijo.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Shutterstock

    El último informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), correspondiente al cierre del primer semestre, muestra como ClaroVTR, filial chilena de América Móvil, ha estrechado la carrera en el segmento de internet móvil, presionando a sus competidores Wom y Movistar.

    Entel corre con ventaja, y mantiene amplia distancia como el líder del mercado de internet móvil, aunque con una leve disminución de 0,3% en su participación en las conexiones de 3G, 4G y 5G, de 35,5% a 35,2%. Entel en el periodo redujo sus conexiones en un 1,3%.

    El segundo lugar lo tiene Wom que concentra un 24,3% de las conexiones al cierre de junio del 2026. La firma retrocedió en 0,5 puntos porcentuales en su participación de mercado, y un 2,6% en el número de conexiones. En tanto Claro VTR, en el segundo lugar, redujo la distancia. Esta compañía pasó de concentrar el 19,8% del mercado, al 21%, incrementando sus conexiones en un 5,6% en los últimos 12 meses.

    Por su parte, Movistar perdió 0,5 puntos porcentuales de participación al pasar de 19% en junio del 2025 a 18,5% a junio de este año. La firma, ahora perteneciente a Millicom, redujo las conexiones en 3,2%.

    En lo que respecta al tráfico de datos, que creció un 16,1% en la primera mitad del año, el panorama no es tan distinto. En el consumo de datos en los últimos 12 meses Entel concentró el 39% del total, lo que es 0,8% puntos porcentuales que hace un año atrás.

    El segundo lugar lo tiene Wom, que pasó de representar el 27,6% del total, al 25,6%, mientras que ClaroVTR acortó la distancia al subir 0,9 puntos porcentuales, del 17,5% al 18,4%. Movistar eso sí, en cuarto lugar, incrementó su participación en 1,8 puntos porcentuales, de 14,8% a 16,6%.

    En telefonía Entel mejoró su posición al avanzar de una cuota de mercado de 33,6% a 34,3%, (+0,7 pp).

    La competencia entre los otros tres operadores es estrecha, donde no hay una distancia de más de 3 puntos porcentuales entre ellos. El segundo actor más relevante es Movistar que concentra el 22,8% del mercado (-0,6 pp). ClaroVTR ocupa el tercer lugar con un 21,6% (-0,9 pp). Finalmente, Wom es el cuarto operador con un 20,4% (+0,1 pp).

    Internet fijo

    En el mercado de internet fijo entran más actores en el juego. Si bien Movistar tiene el liderazgo, ha ido disminuyendo su participación. Mientras que en junio del año pasado concentraba el 28,1% de las conexiones, al cierre de este primer semestre tiene el 26,5% del mercado.

    ClaroVTR le pisa los talones, con un 26%, pero también ha reducido su importancia en el mercado, al pasar de un 27,6% a 26%.

    “El Grupo Claro-VTR presentó una caída en las conexiones de internet fija de un 2,7% en los últimos 12 meses. Movistar también presentó una caída de un 2,5%”, dice el informe de la Subtel. Ambas compañías concentran el 52,5% del total de las conexiones, pero para el cierre del 2025 era casi el 54,5%, y un año antes el 57,4%.

    Los que más crecen en el mercado son Entel y Mundo Pacífico, que incrementaron sus conexiones en un 15,1% y 6,9% respectivamente. Con esto, Mundo tiene la tercera participación más alta, con un 21,2% (+0,7 pp). Entel, en el cuarto lugar, saltó de 9,8% a 11% el junio del 2026.

    Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,9 millones a junio 2026, con un crecimiento de 3,3% en los últimos 12 meses. El crecimiento de la Fibra Óptica en Internet fija ha sido muy fuerte en los últimos años y a junio 2026 tiene un 87,3% de participación por tecnología.

    En fibra óptica en particular, Movistar tiene un amplio liderazgo con el 30,4% de las conexiones. Quien el sigue más de cerca es Mundo con un 24,3% y ClaroVTR con un 19,6%.

    Televisión de pago

    “Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 8,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 12,3 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2026 y de 37,5% de los hogares”, explica el informe de la Subtel.

    Hoy la penetración por cada 100 habitantes de la televisión de pago es la más baja desde el 2012.

    En este segmento ClaroVTR es el líder con un 34,7% (+0,1 pp) y le sigue Movistar con un 19,8% (-0,7 pp). Durante este periodo Mundo pasó a tomar el tercer lugar en la tabla, al saltar de una participación de 15,7% a 17,5%, mientras que Directv, ahora en cuarta posición, retrocedió de 17,2% a 16,2%.

    Más sobre:TelecomunicacionesSubtelInternet fijoInternet móviltelefonía

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