SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Inundaciones catastróficas en la frontera entre Nepal y el Tíbet dejan decenas de muertos y cientos de desaparecidos

    Al menos 157 personas murieron y cientos de turistas están desaparecidos después de que carreteras, puentes y centrales eléctricas fueran arrasadas.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    (260826) -- KATMANDÚ, 26 de agosto de 2026 (Xinhua) -- Esta fotografía, tomada el 26 de agosto de 2026, muestra una zona afectada por inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. Foto: Xinhua RSS

    El desastre arrasó edificios, puentes y otras infraestructuras en esa remota zona del Himalaya muy frecuentada por montañeros y peregrinos. Al menos 157 personas murieron y más de 500 se encontraban con paradero desconocido a causa de las graves inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhote Koshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China, según informaron este miércoles las autoridades del país. La cadena estatal china CCTV reportó al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado de Gyirong, en la región del Tíbet, cerca de la frontera.

    La Policía de Nepal confirmó que los cuerpos sin vida recuperados por los servicios de búsqueda y rescate se concentran en siete distritos, la mayoría de ellos, 64, en Chitwan, situado más al sur. La situación provocó la interrupción de las comunicaciones en muchas zonas del país y dificultaba las labores de rescate.

    Entre los lugares que sufrieron graves daños se encuentran mercados y puestos de seguridad de la zona. Además, se estima que son 44 los efectivos del Ejército desaparecidos en Timure, Rasuwa, cerca de la frontera con China, así como 28 policías y 13 agentes de seguridad.

    A estos hay que sumar 60 trabajadores de varias plantas hidroeléctricas situadas en las zonas afectadas y trabajadores de Aduanas e Inmigración, que siguen de momento en paradero desconocido, de acuerdo a un balance anterior de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

    Esta fotografía, tomada el 26 de agosto de 2026, muestra una zona afectada por inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. Foto: Xinhua RSS

    Las autoridades nepalíes informaron también de la desaparición de 403 personas, entre ellas 341 procedentes de países como India, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Malasia y Canadá. Según informó la agencia AP, citando a Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo de Nepal, entre ellos hay al menos 47 personas procedentes de Estados Unidos.

    Al menos nueve surcoreanos también están desaparecidos tras las inundaciones, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata de empleados de dos empresas energéticas surcoreanas que participan en la construcción de una central hidroeléctrica a lo largo del río Trishuli de Nepal. Asimismo, CNN informó que al menos 90 italianos y 53 ucranianos se encuentran con paradero desconocido. Las autoridades locales insisten en que siguen comprobando esta lista, por lo que todavía no puede concluirse que todos hayan sido arrastrados por la riada.

    La junta de turismo de Nepal indicó que 133 de los desaparecidos eran turistas religiosos de India y de la diáspora india que peregrinaban al monte Kailash en el Tíbet, un lugar sagrado para los hindúes. Al menos 62 ciudadanos nepalíes desaparecidos se encontraban entre los cientos de lugareños que realizaban senderismo en Rasuwa, uno de los distritos más afectados.

    En Nepal, casas, carreteras, puentes y centrales eléctricas quedaron arrasadas, mientras que las autoridades del Tíbet expresaron su temor a “un gran número de víctimas”.

    Un piloto de helicóptero que presenció desde el aire la mortal inundación repentina del miércoles cerca de la frontera entre China y Nepal dijo que calculó que las olas alcanzaron “una altura de entre cinco y seis metros”. “Unos cinco minutos antes de aterrizar, vimos cómo se levantaba polvo del río”, declaró Aman Budathoki a CNN. “Al principio parecía un deslizamiento de tierra. Incluso pensamos que podría tratarse del ejército usando explosivos para construir carreteras”.

    Imagen del 26 de agosto de 2026 de una vista del área afectada por un deslizamiento de tierra. Foto: Xinhua Yue Yuewei

    “Nunca había visto una inundación así“, afirmó Girilal Budhathoki, un nepalí que resultó herido en la riada, al portal de noticias Online Khabar. Budhathoki relató que vio desaparecer a su esposa y cuatro hijos frente a sus ojos antes de que se perdieran en el deslizamiento. “Corrí hacia una esquina y logré sobrevivir, pero la corriente arrasó con el refugio en el que se encontraban”, agregó desde un hospital de la zona. “No tengo ninguna esperanza de que mi familia sobreviva”.

    El jornalero nepalí Bibek Kumal estaba cavando un pozo de letrina en el exterior de una casa recién construida cuando una pared de agua, barro y rocas se abatió sobre él con gran estruendo, arrastrándolo a él y a todo lo que había a su alrededor. Kumal, de 24 años, trabajaba en Bidur, aguas abajo del distrito de Rasuwa, el más afectado, cerca de la frontera nepalí del Himalaya con el Tíbet chino, cuando oyó “un silbido”.

    Sus cuatro compañeros de trabajo, que se encontraban de pie sobre el foso, de 1,5 metros de profundidad, le gritaron que saliera y corriera. Para cuando logró salir a duras penas del agujero, sus compañeros de trabajo ya habían desaparecido.

    “Empecé a correr. Entonces, una pared de agua se abatió sobre mí con un estruendo, como si fuera un terremoto”, contó Kumal a la agencia Reuters desde su cama en el Centro Nacional de Traumatología de Katmandú, con su hermano Dinesh sentado a su lado. La corriente lo arrastró río abajo entre barro y escombros. “Por suerte me quedé atascado en un mango”, explicó. “Si no hubiera estado allí ese mango, me habría arrastrado la corriente y habría muerto”.

    Origen del deslizamiento

    A las 8:37 a.m., hora local, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente de un temblor en la región, registrado como un terremoto de magnitud 4,4 a lo largo de la frontera entre Nepal y China, al norte de Katmandú.

    Imagen del 26 de agosto de 2026 de edificios dañados tras las inundaciones repentinas, en el distrito de Nuwakot, Nepal. Foto: Xinhua Zhang Ping

    Casi al mismo tiempo, una “avalancha” de hielo y rocas -más bien un deslizamiento de tierra en este caso- arrasó la ladera de una montaña y se precipitó al río Lhende Khola, afluente del río Bhote Koshi, que fluye desde China hasta Nepal, a menudo a través de profundos desfiladeros.

    Posteriormente, el USGS aclaró que el temblor no fue un terremoto, sino que fue causado por el propio deslizamiento de tierra, excepcionalmente potente, que tuvo una magnitud equivalente a un terremoto de 5,2.

    Se necesitarán semanas para determinar las causas exactas de las inundaciones, pero un equipo de científicos internacionales cree que un enorme trozo de glaciar se desprendió y cayó al valle. “Lo que resulta difícil de asimilar son los volúmenes descomunales de agua que vemos en estos videos, que son absolutamente horribles”, dijo Daniel Shugar, geólogo de la Universidad de California, que forma parte del grupo.

    Su teoría, apunta CNN, es que un deslizamiento de rocas ocurrió al mismo tiempo que se rompió el glaciar, creando una mezcla de hielo y roca que se movió rápidamente y se precipitó montaña abajo. A medida que caía, también arrastró sedimentos que ya estaban saturados de agua debido a la temporada de monzones, lo que contribuyó a la formación de la enorme pared de agua.

    Si bien las avalanchas pueden ser causadas por diversos factores, el cambio climático suele desempeñar un papel importante, según los científicos. Nepal, en la región del Himalaya, que se calienta rápidamente, alberga miles de glaciares que se están derritiendo y desestabilizando a medida que aumentan las temperaturas.

    Según investigaciones recientes, la tasa de pérdida de hielo de los glaciares en la región del Hindu Kush-Himalaya, que incluye a Nepal, se ha duplicado desde el año 2000, lo que supone un enorme riesgo para los casi dos millones de personas que viven aguas abajo de estos glaciares.

    Joven premier puesto a prueba

    CNN destacó que las devastadoras inundaciones repentinas que azotarán Nepal pondrán a prueba al joven rapero convertido en primer ministro del país, Balen Shah, de 36 años, que asumió el cargo hace apenas cinco meses tras un movimiento liderado por la Generación Z contra la corrupción y el nepotismo que arrasó con los partidos políticos tradicionales.

    Shah dijo tener el “corazón apesadumbrado” ante la “enorme pérdida humana y material causada por la repentina crecida del río Bhote Koshi en Rasuwa”. “Esto ha conmocionado y entristecido a todo el país. Este inesperado desastre natural ha sumido a muchos de nuestros hermanos, hermanas y niños en un profundo dolor”, expresó en un comunicado.

    “Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles. El Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos. Les pido paciencia. El Gobierno asume la plena responsabilidad de su rescate, tratamiento, alimentación y refugio. En tiempos de semejante desastre, todos debemos permanecer unidos”, reiteró.

    El primer ministro de Nepal, Balen Shah, se dirige al Parlamento, el 31 de mayo de 2026.

    Shah juró su cargo en marzo con la promesa de sanear la política nacional y abordar las quejas generalizadas por la falta de oportunidades para los jóvenes en Nepal, país que depende de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes para aproximadamente una cuarta parte de su PIB.

    Probablemente tendrá que trabajar con la gigantesca India, vecina de Nepal al sur, así como con China, su vecina del norte, que también se ha visto gravemente afectada por las inundaciones. “Eso requerirá mucha habilidad. Shah ya ha sido noticia por su postura fervientemente nacionalista y provocadora hacia ambos países”, apuntó la cadena de televisión.

    El primer ministro indio, Narendra Modi, declaró haber hablado con Shah y haber ofrecido a Nepal “todo tipo de asistencia humanitaria”.

    La agencia oficial de noticias china Xinhua informó que la inundación repentina se produjo en el lado nepalí de la frontera e interrumpió carreteras, comunicaciones y el suministro eléctrico en la región de Shigatse. Según la cadena estatal CCTV, las autoridades chinas estaban llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate a gran escala en la zona fronteriza tibetana de Gyirong.

    El presidente de China, Xi Jinping, ordenó este miércoles el despliegue de “todos los medios y recursos” necesarios para buscar a los desaparecidos por las fuertes inundaciones registradas en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, conocida en el país como Xizang.

    Xi ha hizo hincapié así en la necesidad de reforzar la vigilancia y los sistemas de alerta temprana, garantizar que las operaciones de rescate se lleven a cabo con rigor científico y prevenir desastres secundarios, según informaciones recogidas por Xinhua.

    En este sentido, el presidente chino hizo un llamado a las autoridades locales y los departamentos pertinentes a “prepararse para los peores escenarios posibles y las situaciones extremas, aplicar plenamente las medidas de prevención de inundaciones y tifones, e intensificar los esfuerzos para identificar y abordar los posibles riesgos y peligros”.

    Por su parte, el primer ministro chino, Li Qiang, también dio instrucciones para que se verifique de inmediato el número de desaparecidos y afectados. Li ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores para que “refuerce la comunicación y la coordinación con los países relevantes, comparta la información con celeridad y colabore con ellos para gestionar adecuadamente las labores de rescate” en la medida de lo posible.

    Más sobre:NepalChinainundacionesHimalayaBhote KoshiRasuwaturistasperegrinosBalen ShahXi JinpingNarendra Modimonte KailashMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    Encarcelan a cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras investigación de secuestro de ciudadano peruano

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    Lo más leído

    1.
    Inundaciones en Nepal: El enorme desafío de reconstrucción para el premier de 36 años en un país golpeado por el cambio climático

    Inundaciones en Nepal: El enorme desafío de reconstrucción para el premier de 36 años en un país golpeado por el cambio climático

    2.
    Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

    Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

    3.
    Qué detonó el catastrófico alud en Nepal que ha dejado cientos de fallecidos

    Qué detonó el catastrófico alud en Nepal que ha dejado cientos de fallecidos

    4.
    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”

    5.
    Medio argentino asegura que canciller Quirno habría pedido la salida del jefe de la Fuerza Aérea por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

    Medio argentino asegura que canciller Quirno habría pedido la salida del jefe de la Fuerza Aérea por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

    6.
    Buque petrolero es atacado e incendiado frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz

    Buque petrolero es atacado e incendiado frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”
    Chile

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    Encarcelan a cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras investigación de secuestro de ciudadano peruano

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap
    Negocios

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    Corona vs Corona: extinta firma chilena pierde su lucha contra el registro de marca de la cervecera mexicana

    Latam Airlines reabrirá su ruta de vuelos a Venezuela luego de dos meses de suspensión

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile
    Tendencias

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Adiós al amarillo flúor: la U presenta su tercera camiseta con un llamativo diseño
    El Deportivo

    Adiós al amarillo flúor: la U presenta su tercera camiseta con un llamativo diseño

    Darío Osorio sigue brillando en Dinamarca: revisa el golazo del chileno por el Midtjylland en la Conference League

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”
    Cultura y entretención

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”

    El grupo Congreso acusa que uno de sus éxitos fue usado por el Ministerio de las Culturas sin su autorización

    Luis Orlandini, Premio Nacional de Música: “Soy parte de una comunidad musical en que queremos hacer las cosas bien”

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”
    Mundo

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”

    Qué detonó el catastrófico alud en Nepal que ha dejado cientos de fallecidos

    Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular