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    EN VIVO

    Repasa la goleada de Colo Colo sobre Unión Española en la Copa Chile, en el debut de Vozinha

    El Cacique y los hispanos se miden en el Estadio Nacional, en el último duelo de la fase de grupos del torneo. Será el estreno del gran fichaje de los albos.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Colo Colo 3-0 U. Española

    Gracias por acompañarnos

    De esta manera, finalizamos este relato en vivo del partido entre Colo Colo y Unión Española. Será hasta una próxima oportunidad.

    La crónica con el triunfo de Colo Colo en el debut de Vozinha

    El Cacique, líder de su grupo

    Con este resultado, Colo Colo termina como puntero del Grupo E con 13 puntos.

    Vozinha tras su debut

    “Muy feliz por el primer partido, después de un largo tiempo sin jugar. Feliz por la victoria”

    ¡Final del partido!

    En el debut de Vozinha, Colo Colo goleó por 3-0 a Unión Española, en el último duelo de la fase de grupos de la Copa Chile.

    90+1′ Un error de Vozinha que casi termina en gol

    El portero intentó engancharle a Vásquez, pero el jugador hispano le robó el balón y luego le erró al arco.

    Cuatro minutos de tiempo agregado

    87′ Sólido Vozinha

    Ortiz ingresó al área, remató fuerte al primer palo y el meta de Cabo Verde colocó firme las manos para rechazar.

    20.816 personas controladas en el Estadio Nacional

    77′ Cambio por lesión en Colo Colo

    Sale con problemas físicos Maximiliano Romero e ingresa Yastin Cuevas.

    Así fue el tanto de Raipán

    68′ Cambios en Colo Colo

    Salen Matías Fernández y Tomás Alarcón, ingresan Agustín Silva y Sebastián Vega.

    52′ ¡Gol de Colo Colo!

    Felipe Raipán aparece en el área chica, tras un centro de Erick Wiemberg, para el 3-0 sobre Unión Española.

    46′ Sustituciones en Unión Española

    Entran Patricio Rubio y Rodrigo Vásquez, salen Franco Ratotti y Tomás Ovando.

    46′ Cambios en Colo Colo

    Ingresan Cristián Díaz y Felipe Raipán, Salen Rodrigo Catalán y Marcos Bolados.

    Ya se juega el segundo tiempo entre Colo Colo y Unión Española

    El festejo de Marcos Bolados para el segundo del Cacique

    Estadísticas del primer tiempo

    • Posesión del balón: 54% para Colo Colo, 46% para Unión Española
    • Tiros: 8 de Colo Colo, 2 de Unión Española
    • Amarillas: cero para ambos
    • Rojas: cero para ambos

    ¡Final del primer tiempo!

    En el debut de Vozinha, Colo Colo derrota por 2-0 a Unión Española, por el último duelo de la fase de grupos de la Copa Chile.

    45+3′ ¡Gol de Colo Colo!

    Marcos Bolados, tras un centro de Matías Fernández, marca el 2-0 sobre Unión Española.

    Tres minutos de tiempo agregado en este primer tiempo

    Así fue el gol de Maxi Romero para el Cacique

    Es noticia a esta hora en El Deportivo

    34′ Se le suelta el balón a Vozinha

    Luego de un tiro de esquina de Unión Española, el portero del Cacique no pudo capturar la pelota. La defensa alba bloqueó de buena forma el remate hispano.

    25′ Primera acción de Vozinha

    Remate suave de Franco Ratotti que el portero de Cabo Verde captura sin problemas.

    21′ ¡Gol de Colo Colo!

    Maximiliano Romero abre la cuenta ante Unión Española.

    8′ Avisa Colo Colo

    Marcos Bolados logra rematar en el área chica y Uribe reacciona de gran forma para sacar el balón al tiro de esquina.

    Sin VAR

    Cabe destacar que en la Copa Chile no hay VAR hasta la final del torneo.

    ¡Arranca el partido!

    En el debut de Vozinha, Colo Colo recibe a Unión Española en el Estadio Nacional por la Copa Chile.

    Piero Maza será el árbitro de esta jornada en el Estadio Nacional

    La formación de Unión Española

    Con Vozinha y el retorno de Bolados: la alineación de Colo Colo

    ¡Equipos a la cancha!

    Colo Colo ya está clasificado en el Grupo E de la Copa Chile

    1. Colo Colo / 10 puntos
    2. O’Higgins / 8
    3. D. Recoleta / 5
    4. U. Española / 4

    Así fue la llegada de Vozinha al estadio

    El duelo está pactado para las 20.30 horas en el Estadio Nacional

    El debut de Vozinha

    Luego de semanas haciendo una ardua preparación física y futbolística, este miércoles Vozinha debutará con la camiseta de Colo Colo.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Colo Colo y Unión Española, en el último duelo de la fase de grupos de la Copa Chile.

    Más sobre:En vivoColo ColoVozinhaCopa ChileUnión Española

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