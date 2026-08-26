Viñedos Emiliana se reestructura y también sale a vender terrenos

Pérdidas por $318 millones registró Viñedos Emiliana durante los primeros seis meses del 2026, un resultado que se compara negativamente con las ganancias de $684 millones del mismo periodo del ejercicio previo. Pero junto con ello, la compañía anunció una restructuración y la concreción del plan de venta de terrenos.

En la propiedad de la compañía participa Rafael Guilisasti con 48,94% y Alfonso Larraín con 12,61%, quienes tienen un pacto de actuación conjunta. En tanto, Cristalerías tiene un 10,07%.

En sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre, detalló que los ingresos del periodo registraron una baja de 12,6% hasta los $14.032 millones, en tanto el resultado operacional este alcanzó una pérdida de $ 4,5 millones, resultado inferior al obtenido a junio 2025, donde se alcanzó una utilidad de $ 1.464 millones

En su análisis razonado, detalló que la baja se produjo “principalmente por la contracción del margen bruto producto de un ajuste en los niveles de la actividad comercial sumando el alza en los costos de venta. Lo anterior fue parcialmente compensado por una eficiente gestión de los gastos operacionales, evidenciada en la reducción de un 8,14% en los gastos de administración y un 16,89% en los costos de distribución durante el período”.

Además, explicó que los precios promedios por caja de 9 litros de las ventas de vino embotellado orgánico, a junio 2026, se presenta un aumento de un 1,48% respecto al período anterior, alcanzando los US$35,88.

“Respecto a las ventas de vino embotellado orgánico, medido en unidades, es posible observar una disminución del volumen total acumulado a junio 2026 del 8,13% en comparación al mismo período del 2025, alcanzando así las 378.506 cajas de 9 litros”, indicó.

Dicha reducción, sostuvo la firma, se generó principalmente por la caída en ventas de las categorías reservas y espumante, donde se registra una caída en el volumen de venta equivalente a un 9,31% y un 67,56% respectivamente.

La estrategia

Las pérdidas registradas en la última línea, explicó Emiliana, se debieron “en gran medida a la disminución en los volúmenes de venta respecto al periodo anterior, sumado a la caída del margen bruto de siete puntos debido al mayor costo de venta registrado en el presente periodo”.

“Adicionalmente es posible observar un impacto negativo en otros gastos por función, dada la restructuración de la compañía que implemento la compañía durante los meses de mayo y junio 2026″, indicó.

Por otra parte, en sus estados financieros apuntó que en 2024 el directorio aprobó el proceso de venta de Fundo Totihue ubicado en la Provincia de Cachapoal, para lo cual “realizó una verificación de mercado, y la contratación de asesores para canalizar dicha venta”.

En concreto, en 2025 Emiliana suscribió una promesa de compraventa, mediante la cual se acordó la enajenación del activo en cuatro etapas, “cuyas materializaciones se programaron para los ejercicios 2026 y 2027. Con fecha marzo de 2026 se formalizó el contrato de compraventa correspondiente a la primera etapa”.

“Adicionalmente, durante el mismo año, se iniciaron las gestiones asociadas a la ejecución de la segunda etapa de la transacción, cuya materialización se estima dentro del presente ejercicio”, indicó la firma.

En sus estados financieros, Emiliana reveló que los terrenos disponibles para la venta alcanzaban los $2.411 millones al primer semestre, por debajo de los $3.331 millones registrados a diciembre del año pasado.

De hecho, en su análisis razonado expuso que " los activos corrientes disminuyeron un 2,3%, impulsados por una reducción en los activos clasificados como mantenidos para la venta, originada por el traspaso correspondiente a la primera etapa del proceso de venta del Fundo Totihue".

Emiliana no es la única viña que ha iniciado un proceso de venta de terrenos. En mayo de este año, Viña Santa Rita concretó la venta de los terrenos y derechos de agua ubicados en la comuna de Pumanque, en la Provincia de Colchagua, a la viña Concha y Toro.

Santa Rita mantiene en venta un terreno de 53 hectáreas en Los Tilos, así como otros terrenos no estratégicos.