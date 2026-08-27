Estrecho de Magallanes: Ministro de Defensa argentino llama a Barros y atribuye dichos de general a una “confusión y desprolijidad”

El ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, se comunicó la tarde de este miércoles con su par chileno, Fernando Barros, para aclarar las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea trasandina, brigadier general Gustavo Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes y el extremo austral.

El contacto telefónico, ocurrido a las 19.00 horas, fue informado por el Ministerio de Defensa de Chile a través de un comunicado, en el que detalló que Presti “atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad” y precisó que Valverde “conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia”.

En esa línea, el secretario de Estado trasandino aseguró que “no está en discusión de que el Estrecho de Magallanes es chileno” .

Asimismo, Presti informó -de acuerdo al comunicado- que “el canciller argentino, como el propio brigadier general Valverde tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido”.

La comunicación se produjo luego de que ayer la Cancillería chilena anunciara el envío de una nota de protesta a Argentina por las declaraciones de Valverde, quien había afirmado en una entrevista que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y planteado la necesidad de mantener presencia argentina en la zona por su importancia estratégica.

Horas antes del llamado de Presti, Barros había abordado la controversia y recalcado que “el Estrecho es chileno y así lo dicen todos los tratados y todos los acuerdos internacionales”.

En esa oportunidad, el titular de Defensa también cuestionó las declaraciones del militar argentino, señalando que “dentro de la libertad de expresión hay personas que de repente salen con alguna declaración confusa, no agrega valor, no genera nada positivo para las relaciones”, aunque sostuvo que el episodio tampoco tenía la capacidad de deteriorar los vínculos entre las Fuerzas Armadas de ambos países.

Tras la conversación de este miércoles, Defensa informó que “el ministro Barros agradeció el llamado, valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino”.

La cartera destacó que aquello se produce “especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales”.

Finalmente, el comunicado consignó que Barros “coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente”.