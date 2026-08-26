El guiño de Bachelet a México en antesala de crucial encuentro por su candidatura a Naciones Unidas

Frente a autoridades de gobierno y representantes del cuerpo diplomático acreditado de México, en el Anfiteatro Simón Bolívar, la expresidenta Michelle Bachelet tuvo palabras de cariño y agradecimiento para el país norteamericano.

La exmandataria chilena hizo este guiño al participar este miércoles, en Ciudad de México, en la presentación del informe “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva geopolítica”, de la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo.

“La verdad que es un honor y una alegría reunirnos esta mañana en este magnífico anfiteatro. Tiene toda la historia que nos refería el rector, pero además frente al primer mural de Diego Rivera, dedicado a la creación del pueblo mexicano”, dijo la ex jefe de Estado en su introducción.

Y luego agregó: “Un pueblo al que me unen profundos afectos y que llevo muy cerca mi corazón por su historia, su cultura y su calidez que siempre han tenido con Chile” .

La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU recordó a los chilenos que recibió México tras el golpe de Estado de 1973.

“Con esa verdadera invasión en los 70 que tuvieron de chilenos acá y la misma UNAM también recibió una cantidad enorme”, dijo.

Además, resaltó su experiencia personal con el país, que -junto a Brasil- patrocina su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Pero también en lo personal, he encontrado en México todo ese cariño, esa calidez” , destacó.

La socialista se encuentra desde este martes en territorio mexicano, donde además espera cerrar una cita con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en medio del duro momento de su cruzada al máximo cargo del organismo multilateral.

En la segunda votación informal del Consejo de Seguridad, el pasado viernes, Bachelet que quedó penúltima. Recibió solo dos de los 15 respaldos posibles dentro de la entidad que debe presentar un nombre entre los ocho candidatos a la Asamblea General. Del resto, seis naciones rechazaron su nominación y siete optaron por no emitir comentarios al respecto.

Los resultados de esta segunda straw poll fueron un duro golpe a la candidatura de la exmandataria, que a finales de julio ya había quedado en cuarto lugar, lo que incluso ha llevado a figuras cercanas como el excanciller Alberto van Klaveren a plantear la necesidad de evaluar la continuidad de la aventura.

La propia Mandataria mexicana abordó en la jornada de este martes la candidatura de Bachelet en su habitual conferencia de prensa “La Mañanera” y se mostró abierta a un encuentro.

“Me solicitó una reunión, aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero sí es importante hablar con ella porque nosotros sostuvimos su candidatura como Secretaria General de Naciones Unidas”, dijo.

En la misma instancia, si bien destacó las credenciales de la ex jefa de Estado para liderar la ONU, Sheinbaum también apuntó a revisar las opciones reales de éxito.

“Hay que ver las posibilidades que ella tiene. Pero es un asunto de defensa de lo que debe ser Naciones Unidas”, sostuvo.

En el entorno de la exmandataria señalan que México no será la única parada en este nuevo periplo internacional. En la mira de la chilena también está viajar a Brasil, donde espera concretar un encuentro con el Presidente Lula da Silva.