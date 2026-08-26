Detenido por ataque armado a carabinero en Antofagasta ingresa a cumplir dos condenas pendientes

La Fiscalía Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Antofagasta formalizó por homicidio frustrado a carabinero y porte ilegal de arma de fuego a Mauricio Andrés Rojas Santander, chileno, detenido por el OS-9 este martes como uno de los responsables de los disparos que el 12 de agosto dejaron gravemente herido a un funcionario policial.

Durante la audiencia no se discutieron medidas cautelares, pues la magistrado dispuso el ingreso inmediato del detenido a la cárcel para el cumplimiento una condena por receptación de vehículo y otra por tenencia ilegal de arma de fuego, ambas por tres años y un día.

Rojas era el segundo sujeto de interés buscado por el ataque contra un funcionario de Carabineros, de 44 años de edad.

El uniformado, integrante de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría de Carabineros de Antofagasta, realizaba patrullajes preventivos en el sector centro alto de la ciudad, tras una denuncia de venta de drogas.

Al proceder a una fiscalización a un grupo de sujetos, en la intersección de las calles Huanchaca y Chiloé, uno de ellos huyó del lugar, siendo seguido por el carabinero, que, al momento de darle alcance, terminó siendo baleado.

El 21 de agosto fue detenido uno de los individuos que habría disparado en contra del uniformado, un venezolano de 26 años, identificado como Ricardo José Rodríguez Sánchez, alias Cantinflas y el Menor, junto a otras tres personas extranjeras en calidad de encubridores del hecho.

Los cuatro están en prisión preventiva.