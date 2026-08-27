Mas llama al sector minero a aprovechar el alto precio del cobre para impulsar la producción

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, instó a los empresarios mineros a aprovechar a los altos precios del cobre para impulsar la exploración y la producción del metal.

“Nuestros yacimientos envejecen y sus leyes caen. Si no descubrimos nuevas reservas, la producción futura se ahogará”, dijo Mas en la inauguración de la Cumbre de la Minería 2026 de Sonami.

Ante representantes de la pequeña, mediana y gran minería, ejecutivos, autoridades y delegaciones internacionales, Mas hizo una invitación al sector minero a “arriesgar, explorar y producir con la certeza de que este gobierno estará a su lado desatando el potencial inagotable de nuestra minería”.

Mas sostuvo que “tenemos todo para llegar a un nuevo récord de producción en este ciclo favorable para el cobre, y por eso queremos normas y un Estado que se haga cargo de la recuperación del ecosistema minero, que es un imperativo estratégico para el desarrollo económico de todo Chile”.

En este sentido afirmó que “queremos más exploración. Queremos más explotación. ¿Por qué? Porque no nos conformamos con administrar el estancamiento ni con crecer al 2%“.

Reunión con ministros de la región

Luego en un punto de prensa Mas se refirió a la reunión que sostendrá este viernes con los ministros de Minería de los países fronterizos. “Mañana tenemos un encuentro inédito, nos vamos a juntar cuatro ministros mineros, el ministro de Bolivia, Perú, Argentina y el de Chile para analizar el impacto de la región en este gran momento de la minería”.

Precisó que “queremos firmar un primer acuerdo, hay alrededor de 500 mil toneladas que podemos liberar que están en la frontera entre Chile y Argentina, pero hace dos días estuve en Arica y hay también un yacimiento en el lado peruano, que sin duda la veta llega a Chile y tenemos que ver también como podemos abrir las puertas para esa operación, esta es una mirada de largo plazo en la que nos integramos a la región y desde la región damos una mirada mucho más unida hacia el mundo”.

Medidas para impulsar la minería

En su discurso Mas también destacó las medidas que lleva adelante el Ministerio de Minería para reducir trabas, entregar mayor certeza y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

Entre ellas mencionó la modificación del Reglamento de Seguridad Minera, que permitirá pasar de 55 autorizaciones a 13 permisos y 18 técnicas habilitantes, junto con ajustes al Reglamento de Cierre de Faenas, en el marco de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, medidas que apuntan a reducir los tiempos de tramitación de proyectos entre 30% y 70%.

Asimismo, resaltó que la cartera trabaja junto al Ministerio de Medio Ambiente para modificar los umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para proyectos de extracción desde 5.000 a 40.000 toneladas, y para exploración desde 40 a 160 plataformas.

A lo anterior se suma la reforma al amparo minero, que busca eliminar la patente progresiva, simplificar los pagos y ampliar las causales de patente rebajada para aliviar la carga de los pequeños y medianos mineros e incentivar la exploración. La autoridad destacó el papel de los pequeños y medianos productores en la apertura de nuevas fronteras geológicas y el desarrollo de nuevos yacimientos, junto con el aporte de la gran minería a la inversión y a los encadenamientos productivos regionales.

Mas abordó además el impulso a una mayor participación privada en el desarrollo del litio, mediante el perfeccionamiento de contratos y una regulación que facilite el desarrollo de depósitos.

El biministro sostuvo que el objetivo final de la agenda no se limita a incrementar las cifras de inversión o producción, sino a que el crecimiento de la minería se traduzca en empleo formal, mejores oportunidades y mayor desarrollo en las regiones. Por ello, reiteró el llamado al sector a aprovechar las condiciones favorables del ciclo del cobre, recuperar la exploración y avanzar en nuevos proyectos que permitan ampliar la capacidad productiva del país.