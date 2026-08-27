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    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    El portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano , sostuvo que "reconocemos una vez más, de forma inequívoca, la actitud abiertamente hostil de Estados Unidos hacia Corea del Norte".

    Por 
    Europa Press
    Corea del Norte prueba su dron Jeon Heon-Kyun Agencia EFE

    Las autoridades de Corea del Norte han criticado este jueves la aprobación de la venta de un nuevo paquete de armas por parte de Estados Unidos a Corea del Sur, una decisión que ve como una “prueba de la hostilidad persistente” hacia Pyongyang a pesar de los intentos de acercamiento por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

    Es por ello que han amenazado por adoptar medidas contundentes en respuesta a esta posible entrega de más de un centenar de misiles tácticos AIM-9X ‘Sidewinder Block II’ y equipos relacionados por un valor estimado de 125 millones de dólares.

    Un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano ha lamentado así el anuncio realizado la semana pasada por el Departamento de Estado estadounidense, que informó de la aprobación de esta medida, según informaciones de la agencia de noticias norcoreana KCNA.

    Además, el Gobierno estadounidense publicó una convocatoria para obtener financiación y poder documentar abusos contra los Derechos Humanos y contrarrestar la propaganda norcoreana, un proyecto para el que ha destinado unos 2,96 millones de dólares.

    “Los actos antes mencionados constituyen una prueba más de la persistencia y la secuencia de las acciones hostiles de Estados Unidos para añadir una nueva amenaza a la esfera de seguridad de Corea del Norte y generar inestabilidad en el sistema social de nuestro Estado”, ha afirmado el portavoz.

    En este sentido, ha apuntado a que “la realidad demuestra claramente la actividad y el celo con que Estados Unidos intenta ampliar la amenaza contra el país”. “Reconocemos una vez más, de forma inequívoca, la actitud abiertamente hostil de Estados Unidos hacia Corea del Norte”, ha señalado, al tiempo que ha amenazado con respuestas “inmediatas y contundentes para contrarrestar estas acciones”.

    Más sobre:Corea del NorteEstados UnidosCorea del Sur

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