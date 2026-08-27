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    Megatoma de San Antonio: Poduje endurece el tono y reafirma criterio para entrega de casas

    Mientras el titular de Vivienda y Urbanismo volvió a recalcar que nadie se "saltará la fila" hay cerca de 2.000 familias que quedaron desalojadas y exigen una solución habitacional.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Hasta San Antonio viajó este jueves el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para participar a las 12 horas de diversas reuniones en esa comuna, incluyendo una junta con comités habitacionales, luego de que la Delegación Presidencial de Valparaíso terminara el proceso de desalojo de la megatoma. Tras siete meses de trabajo, el sector del Cerro Centinela quedó completamente desalojado, pero aún así el tema está lejos de terminar y tampoco ha estado libre de tensiones luego de que la inmobiliaria propietaria del terreno pidieran también que se les restituya la parte que fue expropiada por el gobierno de Gabriel Boric.

    A la Delegación Presidencial le correspondía llevar adelante el proceso de desalojo y, una vez concluido, ahora es el turno del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que estará a cargo de los siguientes pasos: La solución habitacional que demandan los afectados, especialmente considerando que cerca de 2.000 familias fueron desalojadas de la toma y hoy no hay claridad respecto de dónde están viviendo.

    Ahí es donde Poduje pasó a tener un rol protagónico. Justamente, para hoy se esperaba una tensa reunión con los comités de vivienda y se anticipaban posibles protestas.

    Megatoma de San Antonio. Foto: Juan González San Martín/Aton Chile. JUAN GONZALEZ SAN MARTIN/ATON CH

    Pero en eso el gobierno endureció el tono y volvió a lo discurso de lo que era su campaña: Que nadie se saltará la fila para obtener una solución habitacional, y por ende en ningún caso se beneficiará a la gente que se ha tomado terrenos.

    Eso fue recalcado por Poduje quien durante la mañana de este jueves escribió en redes sociales: “La instrucción del Presidente es clara y es justa. Hoy enfrentaremos protestas en San Antonio por desalojo de terreno fiscal tomado (megatoma). Pero vamos a ir y seguiremos adelante, en honor a familias que llevan 10 o 15 años esperando por su casa sin tomar terrenos. Nadie se salta la fila”.

    Iván Poduje y José Antonio Kast. (Foto: Aton) RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Esto en alusión a la frase del Mandatario durante la puesta en marcha del Fondo de Garantías Estatales (Fogaes), cuando dijo que “las personas que han usurpado irregularmente tienen que entender que vamos a ordenar la casa”.

    Lo cierto es que el ministro ha dicho que plantea crear el proyecto Barrancas para ir asignando por antigüedad y vulnerabilidad una vez analizados todos los comités de la ciudad. La idea es hacer este análisis sobre el 50% del terreno que fue expropiado y que de acuerdo a la tramitación judicial se encuentra pendiente el proceso de pago a la inmobiliaria. Sobre esto, Poduje ha dicho que los comités de vivienda “deben ponerse en la fila”.

    La agenda partió con una reunión entre Poduje y el alcalde de San Antonio, Omar Vera, junto a la Delegación Provincial. Tras la cita, el ministro sostuvo que el nuevo desafío es “la nueva ciudad que vamos a construir en los terrenos fiscales que están en el sector de Centinela, previo desarme de las ocupaciones que hay hoy día ahí (...) Y la idea es que, además, con el alcalde hemos hablado de la cartera de inversiones que se tiene que ejecutar, no solo para este proyecto, sino para el resto de la ciudad, porque queremos acá que San Antonio vuelva a hacer noticia por las inversiones y no por las ocupaciones irregulares que teníamos”.

    Mega toma de San Antonio. Foto: Juan González San Martín/Aton Chile Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile

    Con todo, fuentes de la Delegación Presidencial afirman que además de la megatoma del Cerro Centinela hay otra toma en la ciudad de San Antonio -ubicada en el sector de Placilla- la que se espera esté desalojada en enero. De ahí que la comuna se ha transformado en una especie de simbolismo en cuanto al tema de los desalojos.

    De todas maneras, luego de la aprobación de la megareforma en el Congreso, para Poduje viene ahora el desafío de ejecutar los recursos destinados a la reconstrucción de zonas como Valparaíso y el sur del país, afectadas por incendios y otras catástrofes.

    De ahí que algunos ven como que este será el momento para el secretario de Estado de lucirse en la cartera, a lo que además se suma la discusión presupuestaria tras haber solicitado al Presidente Kast un aumento de cerca del 23% del presupuesto.

    El tema de San Antonio también ha sido simbólico para el gobierno dado el énfasis que se ha hecho a que nadie se debe saltar la fila para obtener soluciones habitacionales.

    Más sobre:Ministerio de Vivienda y UrbanismoIván PodujeMegatoma de San AntonioSan AntonioDesalojoSoluciones HabitacionalesDéficit habitacional

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