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    Sujetos irrumpen en la casa de Alfredo Lamadrid en Las Condes para robar joyas y relojes

    El animador de 83 años y su esposa de 71 fueron intimidados con un arma cortante y objetos contundentes. Los asaltantes escaparon en un vehículo que los esperaba cuando se percataron que llegaba un hijo de la víctima.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un grupo de sujetos con elementos contundentes y armas cortantes ingresó la noche de este miércoles al domicilio de Alfredo Lamadrid en Las Condes.

    De acuerdo a la información policial preliminar recabada por Carabineros, cerca de las 21.00 horas, el conductor y director de televisión de 83 años y su cónyuge de 71 años fueron sorprendidos por tres individuos al interior de su propiedad.

    Los sujetos lograron acceder al inmueble fracturando el portón del cierre perimetral y forzando una ventana del living con trozos de fierro que portaban.

    La pareja de adultos mayores fue intimidada con un arma blanca y objetos contundentes.

    Los asaltantes se apropiaron de joyas y relojes con un avalúo cercano a los 10 millones de pesos y al percatarse que llegaba a la propiedad el hijo de los dueños de casa, escaparon en un vehículo station wagon que los esperaba fuera del inmueble.

    Al parecer, la pareja no resultó lesionada por el actuar de los asaltantes.

    La Fiscalía Oriente instruyó diligencias a la BIRO de la PDI.

    “Así se vive hoy día”

    Consultado por la prensa por lo ocurrido, Lamadrid comentó: “Así se vive hoy día”.

    “Yo vi tres personas, mi mujer dice que eran cuatro. Me intimidaron con un cuchillo para que le entregáramos las joyas, los relojes. Y a mí me sacaron el que tenía, mi argolla de matrimonio, también a ella. La verdad que uno la tomó a ella y el otro a mí. Y cuando me quiso sacar la argolla de matrimonio, quise rehusarme un poco y me puso un cuchillo”, contó.

    Más sobre:PolicialAlfredo LamadridCarabinerosPDIDelincuenciaSeguridadLas Condes

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