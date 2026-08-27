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    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    La Luna se ocultará desde la noche de este 27 de agosto, lo que será visible en nuestro país.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile? Foto referencial de archivo

    En las próximas horas ocurrirá un eclipse lunar, segundo evento de este tipo que se sitúa en agosto y el siguiente marcado en el calendario astronómico de 2026.

    Según el sitio especializado Star Walk se trata de un evento parcial profundo, donde se cubrirá cerca de un 96% de la Luna.

    A diferencia del pasado eclipse solar, este fenómeno será visible desde nuestro país, porque se anunció que el continente americano tendrá una vista privilegiada.

    A qué hora es el eclipse lunar

    El eclipse lunar será a partir de la noche de este jueves 27 de agosto y comenzará las 21:23 horas de Chile.

    De acuerdo al sitio Time and Date el evento alcanzará su punto máximo a las 00:12 horas del viernes 28 de agosto y finalizará a las 03:01 horas de la madrugada.

    Cabe recordar que un evento lunar se puede observar de forma segura a simple vista, por lo que no se necesita de lentes especiales para proteger los ojos como en el caso de eclipses solares.

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