La Federación de Tenis de Chile retoma la gobernanza: recompone su directorio y Juan Bugueño asume como presidente

El nuevo directorio de la Fetech, que será presidido por Juan Bugueño. Foto: Federación de Tenis de Chile.

Luego de semanas de polémicas y complicaciones administrativas, el tenis nacional retoma su normalidad después de atravesar una grave crisis. Juan Bugueño asumió la presidencia de la Federación Nacional de Tenis de Chile tras la anulación de la elección que designó a Milovan Kegevic, quien fue inhabilitado junto a parte del directorio por diversas irregularidades. Guillermo Piedra buena, en tanto, se encargará de la Secretaría General.

Por otra parte, la asamblea, designada como administrador externo por parte del IND, eligió a Francisco Puelma como vicepresidente. Mientras que Eugenia Fernández, Cristóbal O’Ryan, Felipe Muñoz y Rodrigo Elzo fueron electos como nuevos directores. En la reunión estuvieron presentes siete de las 12 asociaciones vigentes.

Ellos se suman a Úrsula Cortés y Gabriel Dimarco, completando los nueve integrantes que contempla estatutariamente el organismo.

Según pudo averiguar El Deportivo, las decisiones de la comisión no han sido aceptada por Kegevic, quien tampoco aprobó lo dirimido en la asamblea desarrollada este jueves 27 de agosto.

Cabe mencionar que Fernández, Puelma y O’Ryan habían sido elegidos cuando Kegevic fue electo, pero renunciaron al conocer sus antecedentes. Ahora, en cambio, sí asumirán dentro del nuevo directorio de la Fetech, que asumirá oficialmente sus funciones este viernes 28 de agosto e iniciará un periodo por los próximos cuatro años.

La reacción del nuevo presidente de la Fetech

Bugueño valoró el haber recuperado la estabilización y autonomía de la Fetech: “Las últimas semanas fueron difíciles para nuestra Federación y nadie puede desconocerlo. Pero también demostraron que las instituciones funcionaron y que el tenis chileno es mucho más grande que cualquier diferencia circunstancial. Lo vivido fue un episodio excepcional que hoy queda atrás. A partir de ahora queremos que se vuelva a hablar de nuestros deportistas, de nuestros entrenadores, de nuestros clubes, de nuestras asociaciones y de los desafíos que tenemos por delante. Ese será el sello de esta administración”, aseguró el nuevo presidente del organismo.

“Hoy no gana un grupo de personas. Hoy gana la institucionalidad del tenis chileno. Tenemos un Directorio plenamente constituido, legitimado por la Asamblea y con la responsabilidad de trabajar por todos. Comienza una etapa de estabilidad, diálogo, transparencia y trabajo serio, donde el único objetivo será que nuestros deportistas, nuestros clubes y nuestras asociaciones encuentren en la Federación un aliado permanente para seguir haciendo crecer el tenis en cada rincón del país”, cerró.