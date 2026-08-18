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    El Deportivo

    Con un exdirector del IND: COCh nombra una comisión para administrar la Federación de Tenis de Chile

    El Comité Olímpico de Chile dio a conocer quiénes son los integrantes encargados de la actividad ante la grave crisis que atraviesa la Fetech.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    MATIAS SALAS/PHOTOSPORT

    Hace algunos días el Instituto Nacional de Deportes confirmó la designación de un administrador externo frente a la grave crisis que atraviesa la Federación de Tenis de Chile tras la anulación de las elecciones que habían dado por ganador a Milovan Kegevic, situación que actualmente tiene impedida a la Fetech de manejar fondos públicos.

    En un oficio, firmado por el director (s) del IND Juan Pablo Salgado el 13 de agosto, la entidad ratificó lo informado hace un par de semanas sobre la pertinencia de nombrar un funcionario que garantice el manejo de los dineros estatales.

    Dentro de sus argumentos, señala que el Departamento de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas, mediante informe de 27 de julio de 2026, reportó que la Federación mantenía su directorio y responsables institucionales vencidos ante el Instituto.

    Asimismo, el documento señala que “aquel organismo se encuentra siendo objeto de 2 procesos de supervigilancia, comunicados por los Oficios Ordinarios N°422 y 1243, ambos de 2026. Además, la Federación se encuentra inhabilitada en el registro de receptores de fondos públicos, dada la circunstancia de no contar con un directorio vigente, según lo preceptuado en el artículo 43 del Decreto N°59, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que establece el Reglamento de Organizaciones Deportivas”, afirma.

    “Por todo lo anterior, el Departamento concluye que la entidad deportiva cumpliría con el criterio establecido en el artículo 40, letra J) de la Ley N°19.712, por lo que, a su juicio, es procedente la designación de un administrador externo", sentencia.

    Por otro lado, también plantea “que, encontrándose inhabilitada la Federación Deportiva Nacional de Tenis para percibir, gestionar y administrar recursos públicos destinados a financiar proyectos deportivos, resulta evidente que su plan estratégico y el cumplimiento de sus principales objetivos sufrirán un perjuicio u obstaculización”.

    La comisión administradora

    Ante esto, el Comité Olímpico de Chile dio a conocer este martes que “mediante una resolución exenta del Director Nacional Subrogante (s) del Instituto Nacional de Deportes, se ha designado al Comité Olímpico de Chile ‘en calidad de administrador externo de la Federación Deportiva Nacional de Tenis’”.

    En base a aquello, “el COCH ha decidido crear una Comisión de Trabajo para apoyar al tenis nacional, la cual está conformada por los siguientes profesionales: Cristián Mir (comercial), Roxana Sáenz (legal) y Juan Carlos Cabezas (finanzas)”.

    Como Comité Olímpico siempre estaremos a disposición de la institucionalidad deportiva para colaborar, dentro de nuestras atribuciones, a que los deportistas y sus competencias no se vean afectadas por asuntos administrativos”, establecieron.

    “Además, nuestro Comité confirma y agradece la fluida comunicación con la Federación Internacional de Tenis, entidad que rige este deporte a nivel mundial, que se ha manifestado positivamente sobre el rol de nuestra institución en esta coyuntura”, cerraron.

    Más sobre:TenisFetechCOCh

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