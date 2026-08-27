SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta que dos médicos becados trabajaron menos de seis meses en seis años

    De acuerdo a la auditoría realizada, ambos profesionales realizaron viajes al extranjero y desarrollaron actividades laborales en instituciones públicas y privadas mientras se encontraban con reposo médico.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Cirugía

    Una auditoría realizada por la Contraloría Regional del Biobío al Servicio de Salud Arauco (SSA) detectó que dos facultativos permanecieron con licencia médica más del 90% del período, viajando al extranjero y desarrollando actividades laborales mientras estaban con reposo. Los antecedentes se enviaron a la Suseso y al Ministerio Público.

    Junto con esto, la auditoría detectó que ambos profesionales, beneficiarios de becas de especialización en Anestesiología, permanecieron con licencia médica durante más del 90% del período en que debían trabajar en la red pública de salud para cumplir su obligación de retribución al Estado.

    Así, según se indica en el informe N° 210/2026, uno de los médicos permaneció con licencia médica durante el 95% de ese período, trabajando solo 108 días de un total de 2.192. El segundo especialista en tanto, registró licencias durante el 94% del tiempo, prestando servicios efectivos únicamente 133 días.

    Asimismo, la investigación reveló que mientras se encontraban con reposo médico, ambos profesionales realizaron viajes al extranjero, desarrollando actividades laborales en instituciones públicas y privadas.

    En uno de los casos, la Contraloría verificó que el 52% de las licencias médicas presentadas durante ese tiempo fueron emitidas por la cónyuge y que, mientras se encontraba con reposo médico, realizó 12 viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas.

    Según informó el órgano fiscalizador, los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y a la Fiscalía Local de Lebu para los fines que correspondan dentro de sus competencias.

    Más de $2.000 millones que no han sido recuperados

    Junto con a detección de incumplimiento por parte de los profesionales, la auditoría también detectó falencias en la recuperación de recursos asociados a programas de especialización médica.

    Así, se constató que el Servicio de Salud Arauco no acreditó el cobro de más de $2.046 millones correspondientes a garantías, aranceles y estipendios que debían ser restituidos por profesionales que incumplieron sus obligaciones o fueron eliminados de programas de formación.

    Sumado a esto, también se observó deficiencias en las gestiones de cobranza y seguimiento judicial de estos recursos, encontrándose algunos casos con escaso avance, archivados o sin acciones de cobro oportunamente acreditadas.

    Desde el Servicio de Salud Arauco se informó de la destitución de ambos médicos y el inicio de acciones administrativas y judiciales destinadas a determinar los perjuicios ocasionados y recuperar los recursos comprometidos.

    Más sobre:NacionalContraloríaLicencias médicas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enjoy vende el histórico y remodelado ex Gran Hotel Pucón por un poco más de $15.000 millones

    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Ganancias de Ripley suben 59% ante positivo efecto de revalorización de propiedades

    Xi Jinping culmina la purga del que fuera su principal asesor en el Ejército chino expulsándolo del Parlamento

    Toesca tomará el control de la sanitaria Suralis

    Lo más leído

    1.
    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    2.
    Decretan prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial que filtraba información a organizaciones criminales

    Decretan prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial que filtraba información a organizaciones criminales

    3.
    Iba a hacer una entrega por Uber Eats: los detalles del crimen del carabinero baleado en Renca que investiga la Fiscalía

    Iba a hacer una entrega por Uber Eats: los detalles del crimen del carabinero baleado en Renca que investiga la Fiscalía

    4.
    Tribunal fija prisión preventiva para Ignacio Palma Weinfeld por atropellar y dar muerte a Paz Ramírez

    Tribunal fija prisión preventiva para Ignacio Palma Weinfeld por atropellar y dar muerte a Paz Ramírez

    5.
    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    6.
    Carabineros concreta la detención de 184 prófugos en despliegue a nivel nacional

    Carabineros concreta la detención de 184 prófugos en despliegue a nivel nacional

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina
    Chile

    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    Kast sube el tono por su apuesta en seguridad y apunta que la reforma constitucional puede ser “modificada y mejorada”

    Tribunal fija prisión preventiva para Ignacio Palma Weinfeld por atropellar y dar muerte a Paz Ramírez

    Enjoy vende el histórico y remodelado ex Gran Hotel Pucón por un poco más de $15.000 millones
    Negocios

    Enjoy vende el histórico y remodelado ex Gran Hotel Pucón por un poco más de $15.000 millones

    Ganancias de Ripley suben 59% ante positivo efecto de revalorización de propiedades

    Toesca tomará el control de la sanitaria Suralis

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?
    Tendencias

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Conoce a los rivales de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open
    El Deportivo

    Conoce a los rivales de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

    Dónde y qué hora ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town

    Un clásico y rivales que luchan por las copas: el camino y la calculadora de Colo Colo para soñar con la estrella 35

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura
    Cultura y entretención

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Xi Jinping culmina la purga del que fuera su principal asesor en el Ejército chino expulsándolo del Parlamento
    Mundo

    Xi Jinping culmina la purga del que fuera su principal asesor en el Ejército chino expulsándolo del Parlamento

    Haakon VIII asume el trono y mantiene el lema “Todo por Noruega” tras la muerte de Harald V

    China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse

    ¿Ser flaca es el outfit?
    Paula

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”