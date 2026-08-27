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    Política

    Kast gestiona bilateral con Milei en Foro Madrid y cumbre conservadora desata incomodidad en sectores de La Moneda

    Según transmiten fuentes de gobierno, el líder trasandino confirmó -informalmente- su participación al encuentro que se realizará el próximo miércoles y jueves, en San Carlos de Apoquindo. En medio de la división del sector por el evento, en el Ejecutivo también comenzó a surgir inquietud por la asistencia del Presidente.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Paula Catena

    La participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid -encuentro que reúne a líderes internacionales de la derecha conservadora- no solo ha generado ruido en los partidos del oficialismo.

    La cita, que se realizará el próximo 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, también ha provocado incomodidad al interior del Palacio de La Moneda.

    Organizado por la Fundación Disenso, el centro de pensamiento ligado al partido de ultraderecha español Vox, se trata de uno de los principales encuentros conservadores a nivel global y habitualmente ha contado con la presencia de Kast. Su quinta edición no será la excepción.

    El Mandatario será uno de los asistentes más importantes del encuentro y, tal como ha hecho en otras ocasiones, entregará una de las principales alocuciones del evento. Es derechamente, la instancia más ideológica en la que participará desde que llegó a La Moneda y que suele contar con algunas figuras de la ultraderecha internacional como el presidente argentino Javier Milei -quien se espera también se haga presente la próxima semana- y el líder de Vox, Santiago Abascal.

    Buenos Aires 6 de septiembre 2024. El líder del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, critico al Presidente Gabriel Boric y a Michelle Bachelet durante su intervención en el Foro Madrid 2024, que se llevo a cabo en Buenos Aires, Argentina. Unaragency/Aton Chile UNARAGENCY/ATON CHILE

    En La Moneda trasmiten que el líder trasandino confirmó -informalmente- su asistencia al encuentro. Por lo mismo, agregan las mismas versiones, ya desplegaron las gestiones por coordinar una reunión bilateral entre Kast y Milei.

    Aunque desde la organización del foro aún no ratifican su participación, según fuentes de Palacio, Milei llegará al país durante la próxima semana para ser uno de los expositores de la cita.

    Su arribo a territorio nacional se dará en medio de las últimas tensiones tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del país trasandino, el brigadier Gustavo Javier Valverde, quien planteó que ese país tiene soberanía sobre el estrecho de Magallanes, zona que está bajo total control chileno.

    José Antonio Kast y Javier Milei en Argentina.

    Lo anterior, obligó al gobierno a enviar una nota de protesta y generó el primer impasse diplomático entre Kast y Milei, mandatarios que históricamente han mostrado afinidad.

    De hecho, en Palacio recuerdan que, tras imponerse en la segunda vuelta, el primer viaje de Kast como presidente electo fue precisamente a Argentina. En ese contexto, en el gobierno apuestan a poder sostener una bilateral en medio del foro.

    La cumbre conservadora además se dará en medio del ruido que ha generado entre los partidos de derecha, sobre todo en Evópoli y RN. Desde ahí advierten que su participación podría divider al sector, por lo que incluso algunos en Chile Vamos pidieron que el Mandatario se reste del evento. Sin embargo, esa inquietud también se ha instalado en Palacio.

    En particular, algunos personeros del Ejecutivo advierten que el encuentro no representa a todas las miradas que hay en el Ejecutivo ni tampoco el espíritu de “gobierno de emergencia”.

    En ese sentido, recalcan que si bien la instancia puede identificar al “Kast candidato”, se tiene que considerar que hoy el escenario es distinto y que dentro de su gobierno hay partidos que no comparten el tipo de agenda que se levantan en este tipo de foros.

    Otras fuentes de Palacio, además, reiteran el mal timing del encuentro, pues se da en un contexto en el que el gobierno ha recibido cuestionamientos por su reforma constitucional en seguridad, la cual ha sido calificada por abogados y dirigentes políticos como autoritaria e iliberal.

    Pese a las críticas y la incomodidad dentro del Palacio, desde Presidencia recalcan que el Mandatario mantendrá su asistencia a la cumbre. No solo aseguran que su participación se viene planificando hace tiempo, sino que también apuntan a que lo importante es el discurso y el tono que utilice.

    Aunque evitan adelantar parte de los contenidos de su alocución, en el gobierno creen que no debieran haber novedades y que se debería mantener el tono “más republicano” que ha marcado su gestión.

    De hecho, algunos recuerdan que en su última participación el foro, mientras era candidato, Kast evitó caer en los temas ligados a la denominada “batalla cultural” y centró su alocución en materias como la crisis de seguridad, cooperación internacional, entre otros.

    En Presidencia, además afirman que las críticas son injustificadas y comparan la situación con el foro Más Democracia realizado el año pasado durante la administración de Gabriel Boric. Ese encuentro, que reunió a presidentes progresistas, cuestionan que se realizó con fondos públicos. El Foro Madrid, en tanto, destacan que es un evento privado al que, por lo demás, Kast siempre ha asisitido.

    Este jueves en la mañana, la ministra de Desarrollo Social, María Jesus Wulf (Partido Republicano), defendió la presencia del Mandatario.

    11 AGOSTO 2026 MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, MARIA JESUS WULF. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Consultada respecto a las críticas de algunos partidos en el oficialismo, aseguró que “el debate político es legítimo. Pueden haber diferentes posiciones. El Presidente Kast es uno de los fundadores del Foro Madrid. Ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo. Lo importante es que luego podamos escuchar, en caso de que él participe, sus palabras y el mensaje que tiene que darle a los chilenos, que yo creo quetodos coincidiremos con él”.

    Sobre si comparten los pensamientos que se impulsan en la cumbre, planteó que “el fortalecimiento de las familias, que es algo que nosotros hemos comunicado permanentemente como una priorización de este gobierno, la protección de la libertad de expresión y el respeto de la democracia es algo que compartimos con todos los chilenos”.

    Lo cierto es que el tema sigue generando tensiones en el oficalismo.

    En RN, por ejemplo, en el chat de la comisión política varios hicieron ver su desacuerdo con el foro y recalcaron que no podían transformarse en el Partido Republicano. Esto, después de que se confirmara la asistencia del diputado del partido Francisco Orrego.

    Durante la mañana de este jueves, desde la bancada de la UDI, en tanto, cuestionaron las críticas de Evópoli y RN y llamaron a evitar disputas internas por un encuentro “legítimo”.

    El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, por su parte, insisitió en las críticas y aseguró “si estuviera en posición de aconsejar al Presidente, le diría que mande una carta de saludos (al foro). Creo que sus asesores cometerían un error si es que lo exponen imprudentemente a ser identificado con una esquina política, con un grupo más de nicho, más extremo, que lo aleja además de su base de apoyo electoral más amplia”.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMForo MadridLa MonedaOficialismoJavier Milei

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