Huenchumilla y reforma constitucional de seguridad: “El diseño que hizo el ministro Arrau simplemente es un desastre”

El senador Francisco Huenchumilla criticó durante la mañana de este jueves la reforma constitucional impulsada de Seguridad apuntando que “el Gobierno acá se equivocó completamente” y que “el diseño que hizo el ministro Arrau simplemente es un desastre”.

En conversación con radio Duna, Huenchumilla abordó la reforma apuntando que “a mí me extraña mucho que gente de izquierda esté dispuesto a cruzar una vereda con la naturaleza y los términos de esta reforma constitucional”.

“Una cosa es tener la disposición como político de siempre estar abierto a escuchar al diálogo, pero otra cosa es pronunciarse sobre un texto concreto que se ha ingresado al Senado con su articulado que demuestra una regresión completa y que establece una dictadura constitucional, y por lo tanto yo no tengo ninguna vereda que cruzar frente a eso”, sostuvo.

Es así como apuntó que “el Gobierno aquí se equivocó completamente, ha hecho mal las cosas o las ha hecho bien si uno lo ve desde el punto de vista de sus convicciones y principios e ideologías que tienen sobre el tema”.

“Aquí no hay que cruzar veredas”, sostuvo Huenchumilla, señalando que lo que hay que hacer es “rebobinar de nuevo y buscar la mejor manera de enfrentar los nuevos fenómenos criminales que tenemos en Chile (...) pero no es restringiendo a todos los ciudadanos sus derechos de la manera brutal con que lo hace esta reforma constitucional”.

En la misma línea, es que el senador apuntó que “yo creo que aquí el diseño que hizo el ministro Arrau simplemente es un desastre. Esto no funciona así”, a la vez que sostuvo que el problema no es sólo el plazo sino el contenido y las atribuciones que entrega el nuevo estado de excepción constitucional.

“El problema es el contenido. Porque si a mí me dicen que un día quieren suspender los derechos de todos los chilenos, en un día se pueden hacer muchas cosas, es las atribuciones que se le dan”, expresó.

Asimismo, Huenchumilla realizó un llamado al Gobierno apuntando que “debería ser un poquito más humilde y respirar y escuchar un poquito más”, enfatizando que “yo esperaría del Gobierno una mirada de Estado y no la veo”.

Situación en la Macrozona Sur

El senador por La Araucanía, además abordó lo que ocurre en la Macrozona Sur, apuntando que “algo hemos mejorado, pero llevamos cuatro años con estado de excepción”.

“¿Cuál es la salida a eso? Donde también hemos involucrado a las fuerzas armadas en resolver un problema político. Llevamos cuatro años. ¿Cuál es la salida? No hay salida", señaló.

Es así como mencionó que “¿Qué propuesta de salida tiene el gobierno para decir que un estado de excepción se está convirtiendo en estado permanente? ¿Significa que Chile va a estar siempre en estado de excepción? ¿Ese es el diseño estratégico que tiene el gobierno? Ese es el problema".

Relaciones con Argentina

En la ocasión, el senador Huenchumilla además abordó las relaciones con Argentina, tras los recientes dichos del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de ese país, brigadier general Gustavo Javier Valverde, respecto del Estrecho de Magallanes.

“En este tipo de materia siempre conviene tener presente que las relaciones exteriores, los temas de defensa, deben concitar las menores contradicciones internas para los efectos de enfrentar este tipo de situaciones”, señaló.

Además agregó que se reunirán con el ministro de Defensa el próximo martes en la comisión de Defensa del Senado. “No para tratar específicamente este punto con Argentina, pero para tratar temas propios de su cartera, donde esperamos conversar también este punto dentro de los temas que queremos tratar con el ministro”.

“De esa manera queremos contribuir a un debate serio, no por los medios, respecto de un tema que me parece a mí fundamental, que resguarde la soberanía del país, como son los tratados que hemos firmado con Argentina, que se respeten, y que tengamos una relación de diálogo y de colaboración, defendiendo nuestros derechos frente, en este caso, a un país amigo”, agregó.