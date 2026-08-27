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    Celebran los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros con evento gratuito que tendrá a Miguel Tapia

    La cita es la primera que festeja el hito y se hará este sábado 29 de agosto en la disquería Club de Fans, en Providencia, donde habrá varios conversatorios con figuras insignes en la historia del trío. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Celebran los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros con evento gratuito que tendrá a Miguel Tapia

    Pateando piedras es un eslabón esencial de la música chilena: es el punto de quiebre donde Los Prisioneros se abren a otros sonidos y a una búsqueda por alcanzar nuevos recursos creativos para sus canciones, cogidos muchos de ellos del pop electrónico que empezaba a fascinarlos, derivando en uno de los títulos más inventivos en el catálogo local.

    Además, con himnos que no apartaban su costado más agudo y social, como El baile de los que sobran.

    El hito este 15 de septiembre cumple cuatro décadas y ya está en marcha la primera actividad que festejará la efeméride redonda.

    El encuentro, a realizarse este sábado 29 de agosto desde las 17:00 horas en la disquería Club de Fans (Av. Providencia 1100, Local 21, Torres de Tajamar), reunirá al baterista de Los Prisioneros, Miguel Tapia, junto a Caco Lyon, Jaqueline Fresard , Nicolás Alonso, Claudio Vergara y Alejandro Tapia, autor de la casa y responsable de Ya viene la fuerza: Los Prisioneros 1980-1986, repaso de los años previos al lanzamiento de Pateando piedras.

    Este sábado, el lugar abre sus puertas para tres conversatorios: una entrevista con el baterista de la banda a cargo del periodista e investigador Alejandro Tapia. Una conversación sobre el sonido y la estética de la agrupación con el ingeniero del álbum y la integrante de Cleopatras, además de un desglose de Pateando piedras canción por canción con el integrante del podcast Necesito poder respirar, estos últimos dos bajo la moderación del periodista Claudio Vergara.

    “No podíamos dejar de celebrar los cuarenta años de este hito cultural de los años ochenta. Pateando piedras marcó su época y lo que ha venido después. Esta será una oportunidad muy especial para fanáticos de Los Prisioneros y seguidores de la música en general, donde podremos encontrarnos y conversar con personas que fueron parte de esta historia, como también con quienes han investigado en torno a ella y con su trabajo han contribuido en acercarla y comprenderla mejor. Imperdible”, aseguran desde la organización en Clubdefans.

    La actividad es gratuita y por orden de llegada.

    En el lugar habrá venta presencial del concierto de celebración del álbum que Miguel Tapia e invitados ofrecerá el 15 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

    También habrá a la venta copias limitadas de No necesitamos banderas, el libro de Alejandro Tapia que retrata el éxito de Los Prisioneros en Perú.

    Más sobre:MúsicaLos PrisionerosPateando PiedrasSan MiguelMiguel TapiaClaudio NareaJorge GonzálezMúsica culto

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