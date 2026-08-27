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    Ventas del comercio minorista de la RM anotan en julio su mayor alza en 20 meses: sube calzado y vestuario, se hunden los muebles

    El índice de la CNC subió 4,3% real anual, aunque el acumulado enero-julio sigue prácticamente plano, con una baja de 0,1%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Ventas presenciales del comercio saltan en julio. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Buenas noticias para la economía, ad portas de los datos sectoriales que revelará el INE el viernes. La CNC reportó este jueves que las ventas presenciales del comercio minorista de la Región Metropolitana crecieron 4,3% real anual en julio.

    Se trata del registro más alto desde noviembre de 2024, cuando el indicador marcó un alza de 8,9%, de acuerdo con la serie mensual incluida en el informe.

    El resultado revierte la caída de 3,1% anotada en junio.

    Sin embargo, el repunte no altera el balance del año: entre enero y julio las ventas acumulan una variación prácticamente nula, de 0,1% negativo.

    En términos de locales equivalentes, medición que descuenta el efecto de la apertura y el cierre de tiendas, el indicador marcó un alza de 2,0% real anual en julio y cerró los siete primeros meses con un incremento de 0,8%.

    En los trimestres móviles, el período mayo-julio registró un alza de 0,8%, con lo que el indicador se aceleró levemente tras cuatro períodos consecutivos de bajas, aunque manteniendo una trayectoria más bien plana en lo que va del año.

    Si bien el resultado constituye una señal positiva, aún no permite hablar de un cambio de tendencia”, señaló Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la CNC, en el documento.

    La ejecutiva apuntó a “una alta heterogeneidad entre categorías”, con Vestuario mostrando mayor dinamismo mientras “Artefactos Eléctricos, especialmente Electrónica y Muebles, siguen rezagados”.

    Según Silva, ese comportamiento refleja “un consumo que se recupera de manera muy selectiva y sensible al precio, con hogares que priorizan sus decisiones de gasto, comparan alternativas y concentran una mayor parte de sus compras en promociones y eventos de descuento”.

    Vestuario y calzado lideran, muebles se hunde

    Por categorías, Vestuario marcó un alza de 9,6% real anual en julio y acumula un crecimiento de 6,7% en lo que va del año. Al interior del rubro, Vestuario Infantil se disparó 29,4% y Vestuario Mujer avanzó 10,8%, mientras Vestuario Hombre retrocedió 2,9%.

    Calzado, que enfrentó una base de comparación más baja, creció 13,4% en julio, aunque cierra el período enero-julio con una caída de 1,1% real.

    Fuerte baja en los muebles

    Artefactos Eléctricos subió 1,9% en el mes, tras siete períodos consecutivos de caídas, pero mantiene una contracción acumulada de 7,5%. Dentro del rubro, Electrónica se desplomó 18,8% real anual y acumula una baja de 21,2% en el año, mientras Línea Blanca repuntó 19,1% y Electrodomésticos 10,4%. En el acumulado enero-julio, Línea Blanca anota un alza de 1,0% y Electrodomésticos una baja de 0,9%.

    Línea Hogar registró una caída marginal de 0,6% en julio, con lo que cierra los siete meses con un alza de 0,1%. Muebles fue la categoría con el peor desempeño del mes, con una contracción de 10,6% real anual, y acumula una baja de 2,0% en el año.

    Sube la venta de calzados en julio.

    La Línea Tradicional de Supermercados, en tanto, marcó un alza de 2,5% real anual en julio, acelerándose levemente frente a meses previos. Entre enero y julio la categoría acumula una contracción de 0,6% real, con Abarrotes cayendo 0,6% y Perecibles 0,2%.

    Las condiciones para el segundo semestre

    Silva sostuvo que el escenario macroeconómico “ofrece algunos apoyos para el segundo semestre, pero todavía con restricciones importantes”. Entre los factores a favor, la gerenta de Estudios de la CNC mencionó “una recuperación de los ingresos reales y un mayor dinamismo del crédito, que contribuyen a sostener el consumo”.

    En contra, planteó que “la inflación ha demorado su convergencia hacia la meta y no está exenta de riesgos futuros”, que “la actividad económica continúa mostrando un bajo crecimiento” y que “el mercado laboral permanece debilitado, con desempleo elevado y una creación de empleo concentrada principalmente en ocupaciones informales”. A ello sumó que la confianza de los consumidores “continúa en terreno pesimista”.

    “En este contexto, esperamos que la recuperación del comercio sea gradual y heterogénea, más cercana a una normalización que a un ciclo expansivo robusto”, proyectó Silva. La ejecutiva agregó que, para consolidar un mayor dinamismo, “será clave que la mejora de la actividad se traduzca en empleo formal e ingresos, fortaleciendo la capacidad de gasto de los hogares y permitiendo una recuperación más sostenida de la demanda”.

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