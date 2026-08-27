Sistema frontal deja viviendas afectadas y mantiene cortes y restricciones en rutas de la zona centro-sur

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país mantiene durante este jueves diversas afectaciones en viviendas y rutas, de acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

Según informó el organismo, se registran dos personas damnificadas y, hasta el momento, se descartan personas lesionadas ni desaparecidas. En materia habitacional, el reporte registra 128 viviendas afectadas en las regiones donde se detallan daños; son 123 con daño menor, una con daño mayor y cuatro en evaluación.

El mayor impacto se concentra en Biobío, con 90 viviendas con daño menor, seguido por Maule, con 34 viviendas afectadas. De estas últimas, 30 presentan daño menor y cuatro se encuentran con sus daños en evaluación.

En La Araucanía, Senapred reporta tres viviendas afectadas: una con daño mayor y dos con daño menor. En la comuna de Melipeuco, además, se registran dos personas damnificadas. En Los Ríos, en tanto, se contabiliza una vivienda con daño menor.

El Maule concentra parte importante de las afectaciones. En Constitución se registran cinco viviendas con daño menor y otras cuatro con daños en evaluación. En Teno hay dos viviendas con daño menor; en Licantén, tres; en Cauquenes, cinco; mientras que Pelarco y Villa Alegre contabilizan seis viviendas con daño menor cada una. En Yerbas Buenas se reportan otras tres viviendas afectadas.

En Biobío, además de las 87 viviendas con daño menor reportadas en Hualpén, se registran tres viviendas con daño menor en Tomé. En Arauco, un deslizamiento de terreno afectó la fundación de la Escuela de Pichilo.

Rutas afectadas

Las condiciones meteorológicas también mantienen restricciones en distintos caminos del centro y sur del país.

En la Región del Maule , el desborde del estero Pelarco provocó una afectación en el sector de Paso Cabrería , estableciéndose un desvío por la ruta K-45. Además, se determinaron cierres preventivos para las rutas 115-CH Internacional Pehuenche, L-45, L-751, L-735, L-535, J-25, J-55, K-275 y J-65 , debido a las condiciones climáticas.

En O’Higgins , la ruta I-45 hacia Termas del Flaco permanece cerrada preventivamente durante toda la temporada invernal, según una resolución de la Delegación Presidencial Provincial.

En la Región Metropolitana , el Monumento Natural El Morado , en San José de Maipo, mantiene un cierre preventivo.

En Biobío , la ruta Q-705, en el kilómetro 58, comuna de Quilaco , permanece interrumpida debido a un derrumbe, mientras equipos trabajan para recuperar la conectividad.

Por su parte, en Los Lagos, la ruta CH-225, en los sectores de Badenes Los Pollos, Los Patos, La Máquina y La Monja, presenta alteraciones producto de deslizamientos. El camino se encuentra habilitado exclusivamente para residentes de los sectores afectados.

El escenario continúa bajo monitoreo de Senapred y de los organismos que integran el sistema de emergencia, con especial atención a las zonas donde existe riesgo de remociones en masa y crecidas. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantiene una posibilidad alta de remociones en masa en sectores del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.