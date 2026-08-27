Fiscal Valencia y apuesta del gobierno en seguridad: “Siempre es posible concebir algunas reformas a la Constitución”

El fiscal nacional Ángel Valencia entró este jueves en el debate sobre la apuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast de una reforma constitucional en seguridad, para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Esto, en medio de las dificultades que ha encontrado La Moneda para sumar apoyos, incluso desde el propio oficialismo, para impulsar dichos cambios, que entre sus medidas más controversiales propone un nuevo estado de excepción de facultad presidencial.

La mayor resistencia se debe a que a diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y entre otras cosas permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial, incautar bienes y prohibir el derecho a asociación.

En diálogo con radio Universo, el jefe del Ministerio Público remarcó que si bien a su juicio siempre hay espacio para ciertos cambios a la Constitución, desde que llegó a liderar el organismo su postura ha sido de llevar adelante las tareas con los recursos disponibles.

“Por supuesto que siempre es posible concebir alguna reforma a nuestra Constitución que pudieran contribuir a darnos más herramientas para perseguir a la delincuencia organizada. Yo creo que eso no cae de duda”, dijo.

Aunque remarcó: “Es a las autoridades políticas a quienes les corresponde asignar esa prioridad”.

El fiscal nacional apuntó que “no hay ningún sistema humano que no admita mejoras, dentro de esos los sistemas de reglas, y la Constitución es un sistema de reglas. Tanto es así, que desde que asumimos, dijimos podemos hacer esto, pero se necesita una Fiscalía Supraterritorial, y el Ejecutivo y el Congreso recogieron ese planteamiento y reformaron la Constitución, porque la Fiscalía Supraterritorial requirió una reforma constitucional para crearla”.

Valencia, eso sí, remarcó que: “Cuando llegué a la Fiscalía dije que uno de los cánceres que habíamos enfrentado en los últimos años era tratar de escudarnos o justificar los problemas, nuestra incapacidad para enfrentar ciertos problemas en los recursos con los que contábamos, tanto jurídicos como materiales y humanos”.

“Hay que enfrentar el problema, los desafíos que tenemos como país en materia de seguridad, los que nos corresponden como Fiscalía, con los recursos que tenemos”, destacó.

En esa misma línea señaló que el Ministerio Público hace el esfuerzo “por enfrentar a la delincuencia organizada, particularmente la transnacional, con los recursos jurídicos, y ahí incluyo la Constitución, humanos y materiales de los que el Estado pone a nuestra disposición para esa tarea. Entonces, tenemos que poder con lo que hay”.

“En general, creo que hemos tenido resultados positivos en los últimos años. Creo que la ciudadanía ha podido apreciar los resultados en materia de extradiciones, el descenso de la tasa de homicidios, ha podido también ver el aumento de la población carcelaria, es decir, hemos reducido la impunidad. Ha habido resultados”, zanjó.