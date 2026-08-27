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    Política

    Gobierno de Kast reinstaura gabinete de la primera dama eliminado durante administración de Boric

    Resolución de Presidencia fechada el 13 de mayo reincorpora la repartición que fue suprimida en 2022 tras la reformulación del rol impulsada por Irina Karamanos. La oficina asesorará a Pía Adriasola en actividades oficiales, sociales y culturales

    Por 
    Luis Cerda

    La Presidencia de la República reinstauró el gabinete de la primera dama, que prestará apoyo a Pía Adriasola, esposa del Presidente José Antonio Kast, y que había sido eliminado a fines de 2022 durante el gobierno de Gabriel Boric, en el marco de la reformulación del rol impulsada por Irina Karamanos.

    La medida quedó establecida mediante la resolución exenta N°391 de la Dirección Administrativa de la Presidencia, fechada el 13 de mayo de 2026 y que fue solicitada a través de Transparencia por Ex-Ante.

    El documento modifica la estructura y funciones de La Moneda contenidas en una resolución de 2018. El documento consigna expresamente que la estructura original de la Presidencia contemplaba el denominado “Gabinete Primera Dama” y que este fue eliminado mediante la resolución exenta N°1425 de 2022.

    De esta forma, la administración del Presidente José Antonio Kast revierte uno de los cambios institucionales realizados durante el gobierno anterior respecto del papel de la pareja del jefe de Estado.

    Según fundamenta la nueva resolución, la Dirección Administrativa estimó necesario realizar ajustes a la estructura de la Presidencia para responder “de manera más eficiente y oportuna a los requerimientos institucionales”, lo que se concretará “a través de la reincorporación del Gabinete Primera Dama”.

    Las funciones del nuevo gabinete

    La resolución establece que la repartición tendrá como misión “prestar asesoría a la primera dama en todas sus actividades oficiales, sociales y culturales”. Entre sus funciones estará participar en la elaboración y seguimiento de iniciativas relacionadas con mujer, infancia, familia y adultos mayores.

    También tendrá a su cargo la articulación de proyectos sociales y culturales y la colaboración con entidades públicas y privadas en las actividades que desarrolle la primera dama, en coordinación con los organismos del Estado correspondientes.

    El gabinete, además, prestará apoyo en “la elaboración de discursos y presentaciones” y en las actividades oficiales nacionales e internacionales de carácter protocolar de la primera dama.

    La resolución fue suscrita por el director administrativo de la Presidencia, Julio Feres Rebolledo, y mantiene vigente el resto de la estructura establecida en la resolución de 2018 y sus posteriores modificaciones.

    El cambio impulsado por Karamanos

    La eliminación del gabinete se concretó a fines de 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, como parte de la reformulación del rol institucional de primera dama impulsada por Irina Karamanos.

    En diciembre de ese año, Karamanos oficializó su salida del Ejecutivo y el cierre de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia, lo que significó terminar con el equipo de asesores directos asociado a la primera dama. Paralelamente, las fundaciones que tradicionalmente encabezaba la pareja del Presidente comenzaron a quedar vinculadas a distintos ministerios.

    Boric calificó entonces la decisión como un “avance importante” y destacó que con ella se cumplía un compromiso de “modernización institucional”. La resolución de mayo pasado revierte ahora parte de ese cambio al reincorporar formalmente el Gabinete Primera Dama a la estructura de la Presidencia.

    Más sobre:GobiernoPrimera damaPía AdriasolaIrina Karamanos

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